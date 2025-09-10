PS Veniamin a binecuvântat noua biserică dintr-un sat basarabean

Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud a binecuvântat marți noul lăcaș de cult al Parohiei Palanca din raionul Ștefan Vodă, Republica Moldova.

Slujba de binecuvântare a fost urmată de Sfânta Liturghie, oficiată de ierarh împreună cu un sobor de preoți.

Preasfințitul Părinte Veniamin a arătat că noua biserică reprezintă nu doar un spațiu de rugăciune, ci și o dovadă a continuității credinței și a biruinței Bisericii asupra încercărilor istoriei.

Episcopul Basarabiei de Sud a oferit bisericii cartea cu slujba celor 16 sfinți canonizați de Patriarhia Română în Anul Centenar, precum și două icoane cu reprezentările Sf. Cuv. Iraclie din Basarabia și Sf. Mărturisitor Preot Alexandru din Basarabia.

Pentru lucrarea pastorală și administrativă, preotul paroh Ioan Mihai Drăgănescu a primit ordinul „Crucea Sf. Ier. Dionisie” pentru clerici.

Noul lăcaș de cult

Biserica poartă hramul Nașterea Maicii Domnului și a fost construită între 1 octombrie 2020 și 8 septembrie 2025 cu sprijinul Episcopul Basarabiei de Sud, al Secretariatului de Stat pentru Culte din cadrul Guvernului României, al credincioșilor și binefăcătorilor.

Lucrările au avansat treptat: fundația (2020–2022), zidăria și bolta (2023), turla și acoperișul (2024), iar în anul 2025 finisajele interioare și dotările. Catapeteasma a fost dăruită de Preasfințitul Părinte Veniamin.

În perioada următoare urmează realizarea picturii lăcașului de cult.

Foto credit: Episcopia Basarabiei