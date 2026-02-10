Episcopul Basarabiei de Sud a primit vizita Ambasadorului României

Preasfințitul Părinte Veniamin a primit marți, la Centrul Eparhial din Cahul, vizita Excelenței Sale Leon Țurcanu, Ambasadorul României în Republica Moldova.

Ierarhul a prezentat proiectele eparhiei și prioritățile pentru anul 2026, evidențiind importanța comunicării și a dialogului pentru misiunea Bisericii, dar și pentru păstrarea credinței și a spiritualității în regiune.

Ambasadorul a discutat și cu preoții participanți la activitățile organizate la Cahul în aceste zile de Misiunea Socială Diaconia a Mitropoliei Basarabiei.

Diplomatul a apreciat lucrarea preoților în parohii și i-a încurajat să continue proiectele educațional-religioase și identitare.

