PS Varlaam: Viața și istoria moaștelor Sfintei Cuvioase Parascheva reprezintă pentru noi un izvor de binecuvântări

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a spus, marți, cu ocazia Sfintei Liturghii oficiate la Biserica Parohiei Cotroceni-Răzoare din Capitală, că viața și istoria moaștelor Sfintei Cuvioase Parascheva reprezintă un izvor de binecuvântări pentru creștinii de pretutindeni.

În cuvântul său, PS Varlaam a subliniat aspecte din viața Sfintei Parascheva, precum și din istoria îndelungată a cinstirii sfintelor sale moaște. Acest a readus în atenție momentele în care sfintele moaște au părăsit capitala Moldovei pentru a aduce alinare oamenilor din alte zone ale țării.

„Moaștele au părăsit Catedrala din Iași doar în două rânduri: în primăvara anului 1944 plecând în refugiu și stând mai multe luni aici, în Muntenia, la Mănăstirea Sarmurcășesti, iar înainte de a se întoarce în Moldova, au venit în pelerinaj în București, unde a fost primită cu sărbători și cu festivități foarte, foarte mari”.

„În 1947, vreme de aproape trei luni, racla a mers în pelerinaj prin satele din Moldova, care se confruntau cu seceta și foametea: județele Suceava, Vaslui, Iași, Neamț. Și există o mulțime de mărturii și de procese verbale din această perioadă a pelerinajului, care arată că după trecerea raclei cu moaștele Sfintei Parascheva, ploaia nu s-a lăsat așteptată.”

„Iată, deci, iubiți credincioși și credincioase, pe scurt, viața și istoria Sfintelor Moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva, care reprezintă pentru noi un izvor de binecuvântări”, a subliniat PS Varlaam Ploieșteanul.

Sfintele moaște, izvor de vindecare

În ceea ce privește cinstirea sfintelor moaște, Episcopul vicar patriarhal a amintit că este o tradiție din vremea Mântuitorului Hristos. Preasfinția Sa a exemplificat cu momentul vindecării femeii care s-a atins de veșmintele Mântuitorului.

„Spun evangheliștii că atunci când Hristos predica pe meleagurile Țării Sfinte, Dumnezeu era înconjurat de mari mulțimi de oameni care căutau să se atingă de veșmintele Lui, pentru că ieșea din el o putere mare care îi vindeca pe toți. Lucrul acesta este ilustrat de vindecarea minunată a femeii cu scurgere de sânge, care din bun simț, nedorind să facă cunoscută boala de care suferea, s-a atins pe ascuns de poalele hainelor Mântuitorului și s-a vindecat”, a explicat PS Varlaam.

„Mântuitorul a lăudat credința acesteia, dând-o exemplu celor de față și de fapt acesta a fost motivul pentru care Hristos a vrut să audă mărturisirea vindecării minunate a acestei femei”, a completat Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

Cu ocazia praznicului din 2025 al Sfintei Cuvioase Parascheva, parohia Cotroceni-Răzoare din Capitală a aniversat 100 de ani de la înființare.

Foto credit: Mircea Florescu / Basilica.ro