PS Varlaam Ploieşteanul îşi serbează ziua onomastică

În ziua sărbătoririi Sf. Ier. Varlaam, Mitropolitul Moldovei, Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop vicar patriarhal şi coordonatorul Centrului de Presă Basilica al Patriarhiei Române, îşi serbează ziua onomastică.

Cu ocazia acestei zile, Patriarhul Daniel i-a transmis Preasfinţiei Sale un mesaj de felicitare.

Ierarhul s-a născut la 28 octombrie 1960, în localitatea Ştiubieni, jud. Botoşani, din părinţi evlavioşi, la botez primind numele Vasile.

După cursurile şcolii generale, a urmat treapta de liceu la Liceul de cultură generală din Săveni (1975-1977), Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamţ (1977-1982), Institu­tul Teologic de Grad Universitar din Bucu­reşti (1983-1987), cu licenţă în Teologie; cursuri de doctorat la acelaşi Institut (1987- 1990); cursuri de specializare la Institutul Ecumenic de la Bossey (lângă Geneva), octombrie 1991-mai 1992; mai târziu, stagiu de specializare la St. Stephen’s College Oxford, Anglia (aprilie-iunie 2004).

A intrat în monahism la Mănăstirea Neamţ în anul 1998; în cursul anului 2001 a fost hirotesit arhimandrit; în anul 2003 a obţi­nut titlul de doctor în Teologie, cu teza: Spiritualitate şi istorie pe teritoriul Româ­niei în epoca bizantină şi postbizantină, sub îndrumarea Prof. dr. Emilian Popescu, la Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din cadrul Universităţii Alexandru Ioan Cuza din laşi.

Activitate pe linie didactică: asistent universitar la Facultatea de Teo­logie Ortodoxă Dumitru Stăniloae, Uni­versitatea Alexandru loan Cuza din laşi (1990-1996); lector universitar la aceeaşi Facultate (1996-2009).

Activitate pe plan adminis­trativ: vicar administrativ şi preşedinte al Comisiei Liturgice a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei (1998-2009); în 28 octombrie 2009, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales Episcop-vicar patriarhal, cu titulatura Ploieşteanul, fiind hirotonit arhiereu în Catedrala patriarhală din Bucu­reşti, pe 20 decembrie 2009 (în Duminica dinaintea Naşterii Domnului), de Preafe­ricitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu un sobor de ierarhi.

A beneficiat de bursa de mobilităţi Erasmus la Universitatea Cato­lică din Louvain, în cadrul Programului LLP-ERASMUS, în anul universitar 2008/2009, unde a susţinut câteva conferinţe, pre­cum: Le christianisme sur le territoire de la Roumanie jusqu’au V-e siècle, Saint Jean Cassien, fils de l’Eglise Orthodoxe Roumaine et Père de l’Eglise Universelle şi Écrivains théologiens dans la Scythie Mineure (toate în perioada 26 aprilie- 8 mai 2009).

În acelaşi timp, a susţinut cursuri în străinătate, şi anume: Byzantine Spirituality in Asia Minor and the Balkans, organizate de Bakke Graduate University (BGU), Seattle, USA, în Turcia, Bulgaria şi România, în perioada 21-30 octombrie 2008; a participat cu comunicări pe dife­rite teme de spiritualitate răsăriteană la simpozioane naţionale şi internaţionale; de asemenea, a publicat studii, articole şi recenzii în volume colective, ori în reviste de specialitate; a coordonat volume apă­rute în Editurile Patriarhiei Române ş.a.

Este hirotonit arhiereu în 20 decembrie 2009 ca Episcop-vicar patriarhal.

Din 11 martie 2013 este secretar al Sfân­tului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, precum şi secretar al Sinodului Perma­nent.

Episcopul Varlaam Ploieşteanul este şi coordonatorul Centrului de Presă Basilica al Patriarhiei Române.

