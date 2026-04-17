Trebuie să avem în mintea și în inima noastră Cuvântul lui Dumnezeu, a spus PS Varlaam Ploieșteanul la Parohia Mavrogheni

„Ca să ne întărim în credință, trebuie să avem în mintea și în inima noastră Cuvântul lui Dumnezeu”, a spus în Vinerea Luminată Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, la hramul Parohiei Mavrogheni din București.

Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi. În cadrul slujbei, Episcopul vicar patriarhal a sfințit altarul exterior al parohiei din Capitală.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a tâlcuit pericopa evanghelică rânduită în ziua sărbătorii Izvorului Tămăduirii și a explicat rolul acesteia.

„Evanghelia de astăzi a fost rânduită să fie citită pentru a ne încredința și mai mult de adevărul învierii Mântuitorului Iisus Hristos din morți”.

Episcopul vicar patriarhal a arătat că Biserica a rânduit ca, în perioada de după Paști, credincioșii să asculte Evanghelii care mărturisesc arătările lui Hristos cel Înviat.

Caracterul real al Învierii

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a prezentat principalele momente în care Hristos s-a arătat ucenicilor, subliniind caracterul real al Învierii.

„Mântuitorul îi invită pe ucenici să vadă rănile cuielor, arătând că Duhul nu are oase și carne, precum mă vedeți pe Mine având”.

„Hristos a înviat cu trupul Său, însă transfigurat, care nu mai era limitat în manifestările Lui de nicio lege din lumea aceasta”, a adăugat ierarhul.

Credința nu se bazează pe semne

În continuare, Preasfinția Sa a subliniat că întărirea credinței nu vine din dovezi exterioare, ci din apropierea de cuvântul lui Dumnezeu: „De aceea, pentru a ne întări în credință, nu avem nevoie de semne, ci să ne adăpăm din izvorul Sfintelor Scripturi”.

„Dumnezeu să ne dăruiască tuturor înțelepciunea și credința puternică ca prin fiecare cuvânt și faptă a noastră să-L mărturisim pe Hristos”, a încheiat Preasfinția Sa.

La finalul Sfintei Liturghii, Episcopul vicar patriarhal i-a oferit părintelui paroh Radu Petre Mureșan Ordinul mitropolitan „Sfântul Ierarh Neofit Cretanul”.

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Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu