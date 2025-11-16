Suntem aproapele oricărui om: PS Varlaam Ploieșteanul despre Pilda Samarineanului milostiv

„Suntem aproapele oricărui om pe care-l cunoaștem sau nu-l cunoaștem și care are nevoie de ajutor”, a spus duminică Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal.

„Samarineanul milostiv se face nouă, tuturor, icoană a binefacerii și a milostivirii, o icoană care trebuie imitată în fiecare zi a vieții noastre, dar mai ales în această perioadă a Postului Crăciunului, când ne pregătim să primim de la Dumnezeu cel bun și iubitor de oameni cel mai mare dar făcut umanității, așa cum ne spune Sfântul Evanghelist Ioan: Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe unicul Său Fiu L-a dat, ca tot cel care crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.”

„Fiul lui Dumnezeu este Samarineanul milostiv și, de aceea, iubiți credincioși și credincioase, trebuie să ascultăm cuvântul Lui, pentru că această parabolă pe care am ascultat-o nu este o simplă poveste menită să ne emoționeze sufletul”, a continuat Preasfinția Sa.

„Ea se încheie cu o poruncă, nu doar cu un sfat: Mergi și fă și tu asemenea!”

Coborârea spre Ierihon a umanității

Pe lângă explicația morală și practică, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a oferit și explicația teologică a acestei pilde.

„Acest om mare care călătorește de la Ierusalim este umanitatea care a căzut din comuniunea cu Dumnezeu din Raiul desfătărilor și care se află într-o permanentă fugă de Dumnezeu, într-o coborâre spre Ierihon”, a amintit Preasfinția Sa.

Ierihonul era o cetate apropiată de Marea Moartă și cetățile Sodoma și Gomora, distruse cu foc de Dumnezeu – o imagine a iadului.

„Căderea omului în păcat și lucrarea mântuitoare a lui Hristos Samarineanul Milostiv Care coboară din ceruri, Se face Om, întemeiază Biserica Sa ca spital al tămăduirii bolilor sufletești și trupești, încredințează Bisericii Sfintele și Dumnezeieștile Taine, exprimate în parabolă prin untdelemnul și vinul turnate pe rănile celui căzut între tâlhari, oferă Bisericii cei doi dinari, adică Vechiul și Noul Testament și cele două porunci, egale între ele – cea a iubirii lui Dumnezeu și cea a iubirii față de semeni”, a explicat ierarhul.

„Părinții Bisericii au rânduit ca această evanghelie să se citească întotdeauna la începutul Postului Crăciunului, pentru că în acest post, prin rugăciune și prin fapte de milostenie, după pilda Samarineanului milostiv, noi ne pregătim pentru momentul în care vom sărbători Întruparea Mântuitorului Iisus Hristos, Nașterea Lui în Betleemul Iudeii, pentru noi și pentru a noastră mântuire”, a adăugat părintele episcop vicar patriarhal.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală din București. În cadrul slujbei a fost citită și Pastorala Sfântului Sinod la prima Duminică din Postul Nașterii Domnului 2025.

