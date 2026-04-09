PS Varlaam Ploieșteanul: Biserica este chemată să slujească lumii

Prin spălarea picioarelor ucenicilor, Mântuitorul Iisus Hristos a arătat marea Lui smerenie și i-a îndemnat să le slujească și ei celorlalți, a explicat Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, adăugând că slujirea este lucrarea întregii Biserici.

„Și în alte împrejurări Mântuitorul arată cât de importantă este această slujire a semenilor pe care noi trebuie să o împlinim în viața noastră”, a amintit ierarhul joi, când a oficiat Sf. Liturghie la Mănăstirea Antim din București.

„Ne facem medici, ne facem preoți, ne facem mecanici, constructori, politicieni, nu ca să ne satisfacem propriile noastre orgolii, nu pentru a ne satisface dorința de mărire deșartă, ci ca, prin profesiile pe care noi le alegem, să slujim semenilor noștri și în felul acesta să împlinim voia lui Hristos.”

„Biserica este tocmai instituția chemată să slujească lumii și întreaga ei istorie arată că ea și-a împlinit rostul acesta în lume”, a subliniat Preasfinția Sa.

Părintele episcop vicar patriarhal a precizat că marii savanți ai lumii au recunoscut că civilizația modernă este rodul creștinismului și că Biserica, „prin această lucrare, a vrut să împlinească această slujire la care este chemată de Mirele Ei, Piatra cea din capul unghiului, Temelia bisericii, Mântuitorul Iisus Hristos”.

Să slujim aproapelui

Ierarhul a reiterat chemarea creștinilor de a se face și ei, la rândul lor, slujitori celorlalți, după modelul lui Hristos.

„Dacă El a venit în lume ca să slujească și nu ca să I se slujească, această datorie o avem și noi, de aceea suntem îndemnați de Sfintele Scripturi să ne purtăm unii altora neputințele ca în felul acesta să împlinim voia lui Hristos”, a spus Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

Părintele episcop vicar patriarhal a subliniat că Dumnezeu Își dorește să împlinim voia Lui.

„Voia lui Dumnezeu Tatăl pentru Fiul a fost ca El să moară pe cruce, ca prin învierea Lui cea de a treia zi să dăruiască înviere și viață veșnică celor care vor crede în El și vor împlini cuvântul Lui”, a spus Preasfinția Sa.

„Iată deci că Mântuitorul, deși putea să ceară Tatălui ajutorul infinitelor oștiri cerești, El se supune și merge până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea, în seara aceasta, la Denia celor 12 Sfinte Evanghelii, răspunsul la strană după lectura fiecărei liturghii nu va fi cel obișnuit, ci acesta: Slavă îndurării Tale, Doamne! Slavă Ție, Doamne! Slavă Ție!”

Să primim Sfânta Lumină cu inimile curățate

Deoarece în Joia Mare se face pomenirea Cinei celei de Taină și, prin aceasta, a instituirii Sfintei Euharistii, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a apreciat faptul că au fost mulți credincioși care s-au împărtășit la Liturghia din această zi, menționând că împărtășirea cu Sfintele Taine trebuie mereu făcută după ce trecem prin scaunul de judecată al Spovedaniei.

Preasfinția Sa și-a încheiat omilia cu un îndemn duhovnicesc pentru credincioși.

„Să ne vrednicească Bunul Dumnezeu ca puținul timp care ne-a mai rămas până la Marele Praznic al Învierii Mântuitorului Iisus Hristos, să-L petrecem cu multă evlavie, cu multă luare aminte la rostul vieții noastre pe acest pământ și să luăm decizii corecte și înțelepte, considerând, așa cum ne învață Domnul, să dăm prioritate sufletului nostru nemuritor, iertării păcatelor și dobândirii vieții veșnice”, a spus ierarhul.

„Să ne întărească Bunul Dumnezeu și să ne învrednicească să primim Sfânta Lumină a Învierii lui Hristos cu inimile curățate, uniți cu Hristos prin Sfânta împărtășanie, spre slava lui Dumnezeu și a noastră mântuire”, a încheiat Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Raluca Ene