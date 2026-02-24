PS Timotei Sătmăreanul: Ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Să ne pocăim!

„Ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Să ne pocăim, să ne cerem iertare!” a afirmat luni Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.

Preasfinția Sa a săvârșit Pavecernița Mare și Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare. Arhiereul vicar a evidențiat în predică importanța pocăinței și a Tainei Spovedaniei în viața creștinului.

„Ne-a lăsat Dumnezeu, a lăsat Mântuitorul Iisus Hristos în Biserica Lui, care este stâlp și temelie a adevărului, acest mare dar și această mare binecuvântare: Taina Sfintei Mărturisiri, a spovedaniei, prin care fiecare dintre noi, mărturisindu-ne păcatele și fărădelegile pe care le-am făcut, ele sunt șterse din Cartea Veșniciei și din Cartea Celui Rău”.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul a amintit cuvintele Mântuitorului adresate Sfinților Apostoli după Înviere: „Luați Duh Sfânt; cărora veți ierta păcatele vor fi iertate și cărora le veți ține, ținute vor fi (Ioan 20, 22-23)”.

Arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului a arătat că Postul Mare reprezintă un timp al cercetării lăuntrice și al eliberării sufletului de povara păcatului, explicând că neliniștea și conflictele lumii își au originea în îndepărtarea oamenilor de Dumnezeu.

„Uităm că suntem trecători prin această viață și ne considerăm ca și cum am fi stăpânii lumii”, a subliniat Preasfinția Sa.

