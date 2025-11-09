PS Timotei Prahoveanul a sfințit biserica Parohiei Mărășeasca

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a sfințit, duminică, parohiei Mărășeasca, din localitatea Vadu Săpat, județul Prahova.

Alături de Preasfinția Sa a slujit un sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte, printre alții: părintele arhim. Petru Ungureanu, consilier eparhial în cadrul Sectorului agricol, viticol și silvic al Arhiepiscopiei Bucureştilor şi stareţ al Mănăstirii „Sfânta Maria”‑ Urlaţi din judeţul Prahova, părintele Ionuţ Negoiţă, protopop al Protoieriei Urlaţi, părintele Mihai Burlacu, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, părintele Cristian Vasile Ghinoiu, parohul bisericii.

După slujba de sfințire, PS Timotei Prahoveanul a oficiat Sfânta Liturghie, rostind și un cuvânt de învățătură pe baza pericopei evanghelice citite astăzi, în Duminica a 24-a după Rusalii. Această pericopă ne vorbește despre credință și smerenie, a remarcat PS Timotei Prahoveanul.

„În această Duminică a 24‑a după Rusalii, Evanghelia ne vorbește despre credință și smerenie, ne amintește de iubirea fără margini a Fiului lui Dumnezeu venit în lume pentru mântuirea noastră”, a spus ierarhul.

Lecțiile importante ale Evangheliei

Preasfinția Sa a subliniat faptul că, așa cum vedem în Evanghelia de azi, la Hristos nu veneau doar oameni simpli, ci și persoane de rang înalt, precum Iair.

„La Mântuitorul nu veneau doar oameni simpli: orbi, șchiopi, uscați, leproși, care nu mai aveau nici o șansă și singura lor nădejde era Domnul, ci și oameni importanți – ofițeri ai armatei, mai‑mari ai sinagogilor, demnitari. Unul dintre aceștia, Iair, a venit la Mântuitor și I‑a spus că fata lui, de 12 ani, este pe moarte. El I‑a cerut ajutorul cu smerenie, îngenunchind înaintea Domnului, deși ar fi putut să fie mândru și să se bazeze pe poziția sa”, a spus PS Timotei Prahoveanul.

„Din această Evanghelie învățăm câteva lecții importante. Un om influent, cum era Iair, trebuie să știe să se plece cu smerenie înaintea Domnului. Credința neclintită a femeii bolnave ne învață că, atunci când toate mijloacele lumești eșuează, rămâne iubirea lui Dumnezeu; iar dragostea unui părinte pentru copilul său poate să‑l facă să depășească frica și mândria și să caute ajutorul lui Dumnezeu”, a reliefat Preasfinția Sa.

Sfântul Nectarie, unul dintre cei mai iubiți sfinți

Tot astăzi, PS Timotei Prahoveanul a vorbit și despre Sfântul Nectarie Taumaturgul. Despre acesta, ierarhul a spus că este unul dintre cei mai iubiți ai Bisericii Ortodoxe.

„Astăzi, Biserica îl cinstește pe unul dintre cei mai iubiți sfinți ai ei, pe Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina, vindecător de boli și făcător de minuni. Sfântul Nectarie a trecut la Domnul la 8 noiembrie 1920. Copil sărac, născut lângă Constantinopol, a fost educat în spirit creștin de familia sa și a avut o credință profundă”, a declarat ierarhul.

Ca și persoanele din pericopa evanghelică, Sfântul Nectarie a dovedit și el, credință și smerenie.

„A fost pribeag prin lume din cauza nedreptăților și invidiilor celor din jur, dar a răspuns mereu cu rugăciune și credință. Ultimii 12 ani ai vieții i‑a petrecut în insula Evia, unde a ridicat o mică mănăstire. Minunile sale au continuat și după moarte, când bolnavi în situații disperate s‑au vindecat prin rugăciunea către Sfântul Nectarie. Ne rugăm Sfântului Nectarie și tuturor sfinților ca să ne ajute și să ne dăruiască darurile credinței, iubirii și mântuirii”, a mai adăugat PS Timotei Prahoveanul.

La final, a urmat o ceremonie de acordare a unor distincții bisericești pentru persoanele care s-au implicat în edificarea bisericii.

