Când cineva mulțumește, darul se înmulțește, subliniază PS Timotei Prahoveanul

În predica rostită duminică la Catedrala Patriarhală, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a evidențiat importanța recunoștinței și a grijii față de aproapele: „Când cineva mulțumește, darul se înmulțește”.

Episcopul vicar a arătat că pilda bogatului căruia i-a rodit țarina din Evanghelia Duminicii este, înainte de toate, o lecție despre lipsa mulțumirii.

Bogatul primește o recoltă neașteptat de abundentă, însă nu s-a gândit nici să mulțumească lui Dumnezeu, nici să miluiască pe săraci, ci doar să-și mărească hambarele.

Episcopul vicar a subliniat că „Dumnezeu nu avea loc în planurile lui”, explicând că absența recunoștinței este primul semn al unei raportări greșite la darurile primite.

Ierarhul a arătat că „gândul de căpetenie ar fi trebuit să fie mulțumirea adusă lui Dumnezeu”, deoarece orice binecuvântare trebuie primită cu recunoștință. În acest sens, Preasfinția Sa a formulat o învățătură esențială: „Când cineva uită să mulțumească, darul se risipește”.

Semnul unei vieți rătăcite

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a explicat că bogatul din Evanghelie s-a pierdut pentru că era „un om care îl excludea pe Dumnezeu din viața lui”.

„Nimeni nu a obținut de la el nici măcar o măsură de grâu, ca și cum el ar fi fost singurul stăpân peste toate bunătățile de care vorbea”, a subliniat Preasfinția Sa.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a evidențiat consecințele sociale ale lăcomiei: „Din pricina bogăției, pădurile s-au umplut de tălhari, mările de pirați și cetățile de calomniatori. Pentru un argint sau pentru treizeci de arginți, ura și dușmănia iau locul iubirii”.

În contrast cu bogatul care „s-a gândit doar la el”, Episcopul vicar a reamintit cuvintele profetului Isaia: „Să nu-ți întorci fața de la cei de un neam cu tine, să-i primești pe străini, pe călători, că aceasta era porunca iubirii”.

Gândurile bune înalță, gândurile rele coboară

Episcopul vicar a subliniat importanța gândurilor în viața duhovnicească: „Gândurile pe care le avem ne dau târcoale permanent”, a spus ierarhul, arătând că omul este în luptă continuă cu propriile sale închipuiri, temeri și dorințe.

„Ce fel de gânduri căutăm? Gândurile curate, care îl înalță pe om, sau gândurile murdare, care îl coboară?”, a adăugat Preasfinția Sa.

Bogatul și-a umplut sufletul cu gânduri greșite: „Aceasta voi face: voi strica hambarele mele și mai mari le voi zidi; voi zice sufletului meu: odihnește-te, mănâncă, bea, veselește-te”. Ierarhul a explicat însă că „sufletului omenesc îi trebuie altfel de daruri”.

„Mintea noastră, risipită spre cele pământești, nu mai cugetă la cele înalte”, a avertizat Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

„Gândul întoarcerii și gândul bun se recomandă tuturor fiilor Bisericii, mai ales în această perioadă de post și de pregătire pentru întâmpinarea sărbătorii Nașterii Domnului”, a fost îndemnul final al Preasfințitului Părinte Timotei Prahoveanul.

Sursă imagine: YouTube / Trinitas TV, Nov. 23, 2025