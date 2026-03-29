PS Timotei Prahoveanul la Catedrala Patriarhală: Orice slujire înseamnă dăruire pentru alții

„Orice slujire, mai ales cele importante, înseamnă, de fapt, dăruire pentru alții”, a subliniat duminică Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor la Catedrala Patriarhală.

Preasfinția Sa a tâlcuit pericopele evanghelice ale Duminicii a cincea din Postul Mare, subliniind că acestea oferă „profun­de învățături acum în perioada scurtă care a mai rămas până la sărbătoarea Sfintelor Paști”.

Slujitorul tuturor

Referindu-se la cererea fiilor lui Zevedeu de a sta de-a dreapta și de-a stânga Mântuitorului, episcopul vicar a arătat că răspunsul lui Hristos este valabil pentru toți credincioșii, fiind o chemare la înțelegerea adevăratei slujiri.

„Cuvintele Domnului sunt de fapt învățătură pentru toți ucenicii Lui, pentru cei care aveau să străbată veacurile, înțelegând că Mântuitorul a venit nu ca să i se slujească, ci ca El să slujească și să își dea viața, prețul de răscumpărare pentru toți”.

Totodată, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a atras atenția asupra modului în care Hristos redefinește autoritatea: „Cel care vrea să fie mai mare să fie slujitorul tuturor”, subliniind că adevărata măreție se exprimă prin slujire și jertfă.

Locurile de cinste

Preasfinția Sa a subliniat că locurile de cinste nu se dobândesc prin cerere, așa cum au încercat fii lui Zevedeu.

„În ceea ce privește locurile de-a dreapta și de-a stânga, ele se dau celor care fac faptele vrednice”.

Episcopul vicar a amintit și despre momentul Răstignirii, atunci când „de-a dreapta și de-a stânga Mântuitorului au stat doi tâlhari, doi făcători de rele, dintre care unul a recunoscut că pe bună dreptate este răstignit împreună cu un om drept și acela a fost primul care a dobândit împărăția despre care Mântuitorul vorbea”.

Păcătoșii pot uimii îngerii

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a subliniat puterea transformatoare a pocăinței, pornind de la exemplul Sfintei Maria Egipteanca.

„Iată că și oameni păcătoși pot uimi îngerii când ei fac astfel de fapte”, a afirmat Preasfinția Sa.

În încheiere, episcopul vicar a sintetizat mesajul evanghelic într-un îndemn clar: „Din aceste cuvinte va trebui să învățăm că doar prin slujire putem dobândi răsplată în Împărăția Lui Dumnezeu”.

„Fericiți sunt cei care, slujind pe alții, vor găsi locurile de cinste din Împărăția Lui Dumnezeu”, a concluzionat Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro