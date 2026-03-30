PS Timotei avertizează: Cea mai grea luptă este cu noi înșine, pentru că nu tot ceea ce ne place ne este de folos

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, a avertizat duminică asupra alegerilor pe care le facem, deoarece nu tot ce este plăcut este și folositor.

Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia din Gran Canaria, evidențiind viața Sfintei Maria Egipteanca.

„Raiul este plin de păcătoși care s-au pocăit și se roagă pentru noi, cei aflați încă în lupta duhovnicească. Cea mai grea luptă este cu noi înșine, pentru că nu tot ceea ce ne place ne este de folos, iar de multe ori alegem mai ușor răul decât binele. De aceea, trebuie să ne biruim pe noi înșine și să-L lăsăm pe Hristos să intre în viața noastră. El bate neîncetat la ușa sufletului și așteaptă să-I deschidem. Dacă Îl primim, ne călăuzește spre Împărăția cerurilor”.

„Totul începe cu smerenia, pentru că fără smerenie nu există mântuire. Adevărata putere stă în iubire și jertfă, nu în slavă sau stăpânire. Adevărata libertate este libertatea sufletului: putem fi liberi în lume, dar robi ai păcatului, sau încercați și totuși liberi în Hristos. De aceea, să căutăm mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și să spunem din inimă: Facă-se voia Ta”, a spus Episcopul Spaniei și Portugaliei.

La finalul Sfintei Liturghii, PS Timotei a felicitat comunitatea pentru împlinirea a 15 ani de la înființare, îndemnându-i pe membrii parohiei să „rămână uniți, să se ajute reciproc și să trăiască asemenea unei adevărate familii, adunați în jurul lui Hristos”.

Foto credit: Episcopia Spaniei și Portugaliei

