PS Teofil Trotușanul: Sub picioarele noastre este pământ sfințit cu sângele eroilor căzuți în luptele din Primul Război Mondial

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a luat parte la ceremonia anuală de comemorare a eroilor căzuți în luptele din Primul Război Mondial, care a avut loc în data de 8 august, pe Dealul Coșna, din Munții Nemira:

„Sub picioarele noastre, dragii mei, este pământ sfințit cu sângele lor. De aceea ne aducem aminte de ei și îl rugăm pe Dumnezeu să primească jertfa și, cum zice și rugăciunea pe care am citit-o, dacă aici, pe pământ, au fost cinstiți ca viteji, ne rugăm ca, dincolo, Dumnezeu să-i așeze în ceata mucenicilor, iar pe noi să ne binecuvânteze, să putem prețui ceea ce ei au săvârșit”, a transmis Episcopul vicar al Romanului și Bacăului.

În cuvântul rostit, Preasfințitul Părinte Teofil a explicat ce reprezintă colacul, coliva și vinul, subliniind unitatea, credința și recunoștința față de jertfa celor care au apărat patria. Ierarhul a evidențiat importanța păstrării memoriei eroilor și a unității naționale.

„Ori de câte ori ridicăm colacul întru pomenirea lor, să ne aducem aminte că și noi trebuie să rămânem uniți. Cum boabele de grâu, împreună, fac pâinea și colacul sau coliva, tot la fel, numai împreună putem să fim puternici. Dumnezeu să binecuvânteze neamul românesc și să primească jertfa eroilor noștri și să ne ajute să rămânem una.”

Unitatea

Evenimentul s-a desfășurat sub acompaniamentul fanfarei militare, reunind oficialități civile și militare, clerici, localnici și numeroși participanți.

Ceremonialul a avut loc în fața Ansamblului Monumental dedicat eroilor, prin citirea numelor celor căzuți, prezentarea onorului militar, oficierea slujbei de pomenire și depunerea de coroane.

După ceremonialul de pe Dealul Coșna, clericii au oficiat o slujbă de pomenire și la monumentul eroilor din Oituz, continuând astfel omagiul adus celor care s-au jertfit pentru libertate, demnitate și credință.

Foto credit: Episcopia Romanului și Bacăului