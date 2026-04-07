PS Teofil Trotușanul a îndemnat la pregătire duhovnicească pentru întâlnirea cu Hristos

Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului a îndemnat la pregătire duhovnicească: „Să rugăm pe Domnul Hristos să ne învrednicească de partea fecioarelor celor înțelepte, și anume viața noastră dăruită lui Dumnezeu, cu jertfa fiecăruia”.

Preasfinția Sa a oficiat slujba Deniei din Sfânta și Marea zi de Marți la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman.

Ierarhul a explicat că simpla păstrare a curăției nu este suficientă pentru dobândirea Împărăției lui Dumnezeu, ci este nevoie și de împlinirea faptelor bune, pornind de la Pilda celor zece fecioare.

„Cele zece fecioare aveau chemare de la Dumnezeu să fie părtașe și la bucuria Mirelui. Și pentru a putea intra la această bucurie, se cerea să aibă și virtuți, să se împodobească. Pe de o parte, virtutea fecioriei, a curăției, pe de altă parte, candela aprinsă, care necesită untdelem, ca semn al milosteniei”.

„Cinci dintre fecioare au îndeplinit aceste virtuți, au avut și viață curată și au avut și untdelem în candele, adică faptele cele bune (…). Celelalte cinci, denumite nebune sau neînțelepte, au avut doar prima virtute, au îndeplinit doar chemarea la viața curată. Însă, faptele cele bune le-au lipsit”, a adăugat Preasfinția Sa.

O reflecție sinceră asupra propriei vieți

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a subliniat că este nevoie de o analiză sinceră a propriei vieți duhovnicești: „Pilda aceasta ne invită să ne gândim cu care dintre aceste fecioare, cele cinci înțelepte sau cele cinci neînțelepte, ne asemănăm noi”.

„Ce virtuți avem și ce ne lipsește, astfel încât când vine Mirele la miezul nopții și se deschide ușa pentru a intra la nuntă, noi să fim invitați alături de Mire”.

Ierarhul a subliniat importanța responsabilității personale în vederea întâlnirii cu Hristos, amintind că lipsa faptelor bune poate duce la pierderea acestei bucurii: „Dacă nu cumva, lipsindu-ne unele dintre virtuți, mai ales virtutea milosteniei, vom fi lăsați afară, precum fecioarele cele neînțelepte”.

Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului a încheiat prin a îndemna la rugăciune și fapte milostive în Săptămâna Sfintelor Pătimiri: „Să continuăm urcușul duhovnicesc, către ziua cea mare a Învierii Domnului, să fim împreună cu Mântuitorul în aceste zile, prin virtuțile pe care le așteaptă de la noi, prin viața plină de ascultarea lui Dumnezeu, prin împlinirea poruncilor”.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului