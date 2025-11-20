PS Teofil Trotușanul, la Mănăstirea Bistrița: Sfântul Grigorie Decapolitul ne cheamă să fim mărturisitori prin viața noastră

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a săvârșit Slujba Privegherii la sărbătoarea Sfântului Cuvios Grigorie Decapolitul, ocrotitorul Mănăstirii Bistrița din județul Vâlcea.

PS Teofil Trotușanul a vorbit celor prezenți, remarcând faptul că Sfântul Grigorie Decapolitul apără dreapta credință pe pământ românesc de aproape jumătate de mileniu.

„Este binecuvântată această parte a țării noastre că, de aproape 500 de ani, prin vrednicia boierilor de atunci, moaștele Sfântului Grigorie Decapolitul au fost aduse aici, pe pământ românesc. Sfântul Grigorie, care s-a remarcat în apărarea sfintelor icoane, a continuat și aici, în țara noastră, să apere dreapta credință”, a spus ierarhul.

Sfântul Grigorie ne cheamă să fim dreptmăritori

Preasfinția Sa a vorbit apoi despre mesajul sau îndemnul pe care Sfântul Grigorie Decapolitul îl transmite nouă, celor de astăzi.

„Sfântul Grigorie Decapolitul și-a împlinit misiunea de mărturisitor până aici pe pământ românesc și ne cheamă și pe noi să fim buni creștini și mărturisitori prin viața noastră”.

„Ne cheamă să fim dreptmăritori, pentru că dreapta credință este cea care ne ajută să deschidem ușa Raiului. Strămoșii noștri au plătit cu sânge pentru această credință, iar noi suntem chemați s-o ducem mai departe”, a mai adăugat PS Teofil Trotușanul.

După încheierea slujbei, Preasfințitul Părinte Teofil a săvârșit un trisaghion la catafalcul părintelui Arhimandrit Veniamin Micle, duhovnicul Mănăstirii Bistrița, trecut la cele veșnice luni, 17 noiembrie, la vârsta de 86 de ani.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului

