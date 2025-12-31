PS Teofil Trotușanul a participat la jubileul de 50 de ani al Aeroportului Internațional din Bacău

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a participat marți la evenimentul aniversar care a marcat împlinirea a 50 de ani de la deschiderea Aeroportului Internațional George Enescu.

În cadrul manifestărilor dedicate jubileului, episcopul vicar a săvârșit o rugăciune de binecuvântare, mulțumind lui Dumnezeu pentru ocrotirea arătată, de-a lungul celor cinci decenii, acestei instituții de importanță strategică pentru județul Bacău și întreaga regiune.

Ierarhul a evidențiat rolul aeroportului în slujirea comunității și a celor care și-au desfășurat activitatea în slujba siguranței și dezvoltării transportului aerian.

Preasfinția Sa a adresat un cuvânt de felicitare conducerii și angajaților aeroportului, subliniind importanța responsabilității și a viziunii pe termen lung în realizarea proiectelor de interes public major. În semn de apreciere și binecuvântare, episcopul vicar a oferit în dar o icoană cu Sfânta Cuvioasă Parascheva.

Amplă retrospectivă

Aniversarea celor 50 de ani a prilejuit și o amplă retrospectivă a istoriei aeroportului: de la obținerea statutului de aeroport internațional în 1975, până la transformările majore din ultimele decenii.

În acest context, administratorul executiv al aeroportului, Radu Bezniuc, a subliniat, potrivit unui comunicat de presă, că instituția este „rezultatul unui efort colectiv și al unei viziuni pe termen lung”, arătând că „am reușit să reconstruim conectivitatea aeriană a regiunii, să atragem companii aeriene importante și să inițiem proiecte strategice care vor asigura un viitor sustenabil”.

Anul 2024 a marcat un vârf istoric al traficului, depășind 559.000 de pasageri anual, iar implementarea proiectului „Bacău Re-Connect” a dus la extinderea rețelei de destinații și la dublarea traficului, potrivit aceluiași comunicat.

În mesajul transmis cu prilejul jubileului, președintele Consiliului Județean Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț, a arătat că aeroportul înseamnă „o poartă deschisă către dezvoltare, oportunități și speranță”, construită prin munca și dăruirea generațiilor de profesioniști.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului