PS Teofil Trotușanul: Inimile noastre sunt chemate să fie peșteri primitoare pentru venirea lui Mesia

„Inimile noastre sunt chemate să fie peșteri primitoare și pline de lumină pentru venirea lui Mesia”, a spus, duminică, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, la Mănăstirea Giurgeni.

Preasfinția Sa a explicat, la finalul Sfintei Liturghii, importanța praznicului Nașterii Domnului ca început al mântuirii oamenilor.

„Iisus Hristos, numit Mesia, este trimis de Dumnezeu cu o misiune pe pământ. Iar această misiune începe odată cu Nașterea Sa și continuă prin toate etapele vieții Sale: creșterea, botezul, propovăduirea, pătimirile, moartea și învierea”, a spus Episcopul vicar al Romanului și Bacăului.

„Praznicul pe care ne pregătim să îl întâmpinăm este cel cu care începe istoria mântuirii noastre”.

Semnificațiile Evangheliei

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a evidențiat că în genealogia Mântuitorului succesiunea generațiilor nu este o simplă enumerare istorică, ci poartă un sens duhovnicesc corelat cu Steaua de la Betleem.

„Steaua de la Betleem are paisprezece raze, numărul paisprezece amintind, pe de o parte, de Împăratul David, iar pe de altă parte, de Mesia”.

„Acest număr se desparte în două rânduri de câte șapte. Știm că numărul șapte este simbolul perfecțiunii sau al Duhului Sfânt”.

Îndemn la iubirea aproapelui

Preasfinția Sa a adresat un îndemn ca toți oamenii să-și deschidă inimile prin iubirea pentru aproapele.

„Pentru ca nu cumva, închizând inimile milostivirii, să fim asemenea locuitorilor din Betleem, care nu L-au primit în casele lor pe Cel ce a venit să mântuiască lumea”.

Egoismul poate deveni o piedică pentru a primi Nașterea Domnului, care nu este doar un moment istoric, ci o locuire a lui Hristos în inima omului.

La Mănăstirea Giurgeni fost adusă o icoană cu un fragment din Sfintele Moaște ale Sfântului Cuvios Visarion de la Lainici. Atmosfera de sărbătoare a fost completată de două grupuri de colindători, care au vestit Nașterea Domnului.

Foto credit: Facebook / Arhiepiscopia Romanului și Bacăului