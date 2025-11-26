PS Teofil Trotușanul: Inelul Sf. Ecaterina, simbolul legământului sfânt pe care îl încheiem cu Dumnezeu la Botez

„Inelul Sfintei Ecaterina este simbolul legământului sfânt pe care îl încheiem cu Dumnezeu la botez”, a spus Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul marți, când a slujit la hramul Parohiei din Sfântu Ilie, comuna Șcheia, județul Suceava.

„Ne oferim inima și viața Domnului, devenind fii după har și moștenitori ai Împărăției Cerurilor. Pe parcursul vieții întâlnim ispite și încercări, iar vrăjmașul caută să rupă acest legământ.”

„La acest praznic al Sfintei Ecaterina, amintindu-ne de inelul legământului ei cu Mirele Ceresc, să ne aducem aminte și de legământul nostru la Sfântul Botez”, i-a îndemnat Preasfinția Sa pe credincioși.

Suntem neam împărătesc, înfiați de Dumnezeu

Ca buni creștini, trebuie să urmăm constant exemplul prințesei mucenițe, care nu s-a lepădat de promisiunea făcută lui Hristos, a adăugat ierarhul.

„Să activăm harul dobândit prin fapte bune, prin pocăință, prin credință puternică și prin apropierea de Cuvântul lui Dumnezeu. Să ne reamintim că suntem de neam bun, de neam împărătesc, înfiați prin harul lui Dumnezeu”, a spus Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

„Să ne ajute Sfânta Mare Muceniță Ecaterina să trăim ca adevărați creștini, să nu rupem legământul făcut cu Dumnezeu și să ne amintim zilnic că suntem chemați să fim urmași ai lui Dumnezeu pe pământ și să ne pregătim haina cea de nuntă pentru Împărăția Cerurilor.”

În cadrul slujbei, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul l-a hirotonit diacon pe monahul Teofil Șapcă, pe seama Mănăstirii „Sf. Ilie” din Dorna Cândrenilor.

Despre parohie și hramul din acest an

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a slujit la parohia suceveană la invitația părintelui paroh Răzvan Cîmpulungeanu, consilier eparhial, având binecuvântarea chiriarhului locului, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților.

Ierarhul a fost primit în sunet de bucium și clopote, după obiceiul locului.

La final, părintele paroh și-a exprimat recunoștința față de Bunul Dumnezeu și a mulțumit soborului slujitor și tuturor credincioșilor care au contribuit la buna desfășurare a hramului, precum și autorităților locale care susțin constant inițiativele parohiei.

Din soborul de slujitori au făcut parte pr. Valerian Radu, eclesiarhul Catedralei Arhiepiscopale din Suceava, și părinți de la Centrul Eparhial din Suceava.

Printre participanți s-au numărat și reprezentanți ai autorităților locale, între care Ion-Cristinel Burac, primarul comunei Șcheia, și Eduard Ferdinand Dziminschi, primarul comunei Moara.

Parohia din Sfântu Ilie s-a format pe vechea moșie a mănăstirii cu același nume ctitorită de Sf. Voievod Ștefan cel Mare. Biserica parohială din lemn, în stil maramureșean, cu hramul „Sf. Mare Mc. Ecaterina”, a fost sfințită în 2014. În patrimoniul acestei comunități liturgice se găsește și un fragment din moaștele sfintei ei ocrotitoare.

Sursa foto: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului