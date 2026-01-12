PS Teofil Trotușanul: Împărăția lui Dumnezeu este comuniunea cu Împăratul Care a venit și S-a întrupat

„Împărăția lui Dumnezeu este comuniunea cu Împăratul Care a venit și S-a întrupat”, a spus duminică Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfinția Sa la Biserica „Sfântul Gheorghe” din Roman.

Împărăția lui Dumnezeu

Preasfinția Sa a vorbit despre Împărăția lui Dumnezeu și chemarea de a fi părtași.

„Când stăm în biserică, la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, noi participăm la Împărăția lui Dumnezeu încă de aici, de pe pământ”, a spus Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul.

„Este o împărăție care a început să ființeze odată cu coborârea Împăratului pe pământ, adică odată cu întruparea lui Hristos”.

Pocăință și comuniune

Epicopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului a explicat că toți oamenii sunt chemați la moștenirea Împărăției Cerurilor încă din această viață, după cum a fost mesajul Mântuitorului la începutul activității Sale.

„Ne-a amintit de cuvintele cu care Iisus Și-a început activitatea publică, și anume: Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția Cerurilor”.

Pocăința este invitația la schimbarea modului în care Îl privim pe Dumnezeu și pe semeni. Pentru că „Împărăția lui Dumnezeu este Împărăția duhovnicească a păcii, a dreptății și a bucuriei”, explică Preasfinția Sa.

Biserica „Sfântul Gheorghe” din Roman este atestată din secolul al 17-lea. Actualul edificiu a fost ridicat între anii 1842-1847. Din 2017, lăcașul de cult a fost reabilitat, iar în 2021, a fost resfințită.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului