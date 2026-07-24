Să avem grijă ca să nu-L pierdem pe Domnul din brațele inimii noastre, din pricina păcatelor, îndeamnă Episcopul Ignatie

„Să avem grijă ca să nu-L pierdem pe Domnul din brațele inimii noastre, din pricina păcatelor pe care le săvârșim”, a îndemnat Episcopul Ignatie al Hușilor, miercuri, de sărbătoarea Sfintei Mironosițe Maria Magdalena.

Preasfinția Sa a oficiat slujba de resfințire a bisericii din localitatea Rebricea, filie a Parohiei Tatomirești, care a trecut prin lucrări de restaurare, și Sfânta Liturghie.

Ierarhul a explicat de ce Biserica o cinstește pe Sfânta Maria Magdalena cu apelativul de „întocmai cu Apostolii”, arătând că aceasta a fost cea care a vestit cu putere adevărul Învierii Domnului.

„În drumul ei spre mormântul Învierii Domnului, se trezește în fața veștii că Hristos nu mai este printre cei morți, veste pe care a primit-o de la îngeri, cei care au întrebat-o: De ce plângi, femeie, pe cine cauți?”, a spus Preasfințitul Părinte Ignatie.

„Din această atitudine a Sfintei Mironosițe Maria Magdalena reținem preocupare ei arzândă, febrilă, ca nu cumva cineva să-L fi furat pe Domnul și să rămână fără El. Al doilea aspect, la fel de important, este că atunci când a fost strigată pe nume, ea L-a recunoscut de îndată pe Dumnezeu-Omul, pe Iisus Hristos cel Înviat”.

A fi al lui Hristos

Episcopul Hușilor a arătat ceea ce presupune urmarea Mântuitorului: „A fi apostol al lui Hristos înseamnă această preocupare ca cineva să nu-L fure din inima noastră. Domnul poate fi alungat din inima noastră dacă lăsăm loc păcatului, patimilor și urâțeniei sufletești”.

„Când locuiesc în noi patimile, atunci Domnul nu mai devine evident pentru noi, nu-L mai simțim, deși El este în adâncul inimii noastre”.

„Această preocupare a Mariei Magdalena, sfânta femeie mironosiță, ca nu cumva cineva să-L fi furat pe Domnul, este cea care ne arată că-L iubea foarte mult pe Hristos. Nu putea să renunțe la El sau cineva să o priveze de prezența și bucuria lui Dumnezeu-Omul, Iisus Hristos. De aceea mărturisește durerea ei, că L-a pierdut pe Domnul și că cineva L-a furat”, a mai spus ierarhul.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Ignatie a oferit distincții de vrednicie celor care au sprijinit lucrările desfășurate la biserica din Rebricea. Totodată, a fost prezentată lucrarea „Rebricea, localitate așezată pe Drumul Mare al Iașilor, întemeiată de urmașii eroilor de la Plevna”.

În aceeași zi, Episcopul Hușilor a vizitat șantierele de pictură ale bisericilor din localitățile Draxeni Tufești și Bolați, pentru a vedea stadiul lucrărilor aflate în desfășurare.

Foto credit: Episcopia Hușilor