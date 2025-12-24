PS Teofil de Iberia: Dumnezeu S-a făcut om, pentru ca omul să poată deveni dumnezeu

„Dumnezeu S-a făcut Om, pentru ca omul să poată deveni dumnezeu”, a subliniat Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, duminică, la hramul parohiei românești din Utebo, Spania.

Ierarhul a explicat înțelesurile adânci ale tainei Întrupării Domnului ca început al mântuirii oamenilor.

„Pentru că este Dumnezeu desăvârșit și Om desăvârșit, El poate să ne mântuiască. El a urcat pe Golgota, purtându-ne pe toți în brațele Sale înaintea Tatălui, pentru ca și noi, oamenii, să-L putem purta pe Dumnezeu în inimile noastre”, a spus Preasfinția Sa.

Lăcașul de cult îi are ocrotitori pe Sfântul Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul și pe Sfântul Ierarh Victor de Zaragoza.

„La fel ca și Sfântul Ignatie Teoforul, ocrotitorul parohiei dumneavoastră, suntem și noi, deopotrivă, purtați de Dumnezeu și purtători de Dumnezeu”, a adăugat Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia.

Sărbătoarea s-a încheiat cu un concert de colinde organizat de copiii din parohie, sub coordonarea Claudiei Covaciu, soția părintelui paroh Claudiu Florin Covaciu.

Lăcașul de cult al Parohiei „Sfântul Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul și Sfântul Ierarh Victor de Zaragoza” se află la adresa Camino Estacion, n.22, în Utebo, Spania.

Foto credit: Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei