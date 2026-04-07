PS Teofil de Iberia: Chiar și pentru lucrurile dureroase din viața noastră se cade să-I aducem mulțumire Domnului

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, a spus vineri că se cuvine să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru toate, chiar și pentru evenimentele dureroase, pentru că sunt spre folosul nostru.

Ierarhul a vorbit în cadrul unei conferințe organizate de un grup de preotese din Episcopia Spaniei și Portugaliei.

„Mulțumirea nu este o pretenție din partea lui Dumnezeu, ci o atitudine firească din partea noastră. Dacă tot ce avem și suntem este darul lui Dumnezeu, se cuvine ca pentru toate să-I mulțumim din inimă”.

„Chiar și pentru lucrurile dureroase din viața noastră se cade să-I aducem mulțumire Domnului, pentru că ele ne ajută mult la lepădarea de sine și la pregătirea noastră pentru veșnicie. Cârtirea și nemulțumirea alungă harul din suflet și fac din viața noastră un iad, încă din această lume”, a subliniat PS Teofil de Iberia.

Sâmbătă, în ziua a doua a întâlnirii, PS Teofil a oficiat Sfânta Liturghie, în cadrul căreia a vorbit despre Învierea lui Lazăr.

„Așa cum l-a înviat pe Lazăr, prin puterea făcătoare de viață a cuvântului Său, în același chip ne va învia pe toți în ziua cea de apoi, dând fiecăruia răsplată după faptele săvârșite în această viață și potrivit stării de pocăință arătată de către fiecare”, a explicat ierarhul.

Foto credit: Episcopia Spaniei și Portugaliei

