PS Sofronie: Dumnezeu ne-a lăsat libertatea de a alege. Darul Său nu este făcut cu forța, prin constrângere

„Dumnezeu ne-a lăsat libertatea de a alege. Darul său nu vine cu forța, prin constrângere”, a subliniat duminică Preasfințitul Părinte Sofronie.

Episcopul Oradiei a săvârșit Sfânta Liturghie la capela „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din incinta Penitenciarului Oradea.

Pornind de la pilda Întoarcerii Fiului Risipitor, PS Sofronie a explicat că Dumnezeu nu ne mântuiește cu forța, lăsându-ne libertate deplină, inclusiv de a nu-L asculta.

„Mântuirea vine în dar de la Domnul nostru Iisus Hristos și se răsfrânge și asupra noastră doar dacă o primim. Darul lui Dumnezeu nu este făcut cu forța, nu ne constrânge. E libertatea noastră de a alege”.

„Fiecare dintre noi, în viața noastră, oricât de virtuoși am crede că suntem, I-am greșit măcar o dată lui Dumnezeu și nu am ascultat de El. Și continuăm să nu ascultăm, mai ales când căutăm în viața noastră să ne facem doar voia și poftele noastre, nu ceea ce este după Voia Lui și după conștiința noastră, care ne atrage atenția când nu este bine”, a afirmat ierarhul.

Schimbarea presupune curaj

Preasfinția Sa a evidențiat faptul că tatăl din pericopa evanghelică este o „icoană” a lui Dumnezeu.

„Dumnezeu-Iubirea și Dumnezeu-Iertarea ni Se descoperă în Duminica Întoarcerii Fiului Risipitor în toată delicatețea și frumusețea Iubirii și Iertării Dumnezeiești. Dumnezeu nu judecă după măsurile oamenilor. Chipul lui Dumnezeu se ascunde în răspunsul pe care îl dă tatăl primitor – care este o Icoană a lui Dumnezeu-Tatăl”, a adăugat Episcopul Oradiei.

Părintele Episcop a explicat că pentru a ne cere iertare, așa cum a făcut-o Fiul Risipitor, este nevoie de curaj și de o schimbare lăuntrică profundă.

„Este nevoie de curaj, pentru ca să recunoști că ai greșit! E nevoie de curaj ca să-ți asumi faptele! E nevoie de curaj, pentru ca să îți schimbi viața!”, a afirmat ierarhul.

Bunătatea lui Dumnezeu ne salvează de judecata semenilor

PS Sofronie a adăugat că nu trebuie să ne temem de judecata oamenilor, pentru că Dumnezeu ne vine în ajutor atunci când cerem iertarea celor cărora le-am greșit.

„Dar acolo unde tu ești neputincios și lumea te judecă, inclusiv frații tăi, intervine Bunătatea și Harul lui Dumnezeu! Și acolo unde tu, omule, ești neputincios, te ajută Dumnezeu! Dar trebuie să Îi ceri ajutorul. Și El vine în ajutor, însă nu ca să te ajute să rămâi în răutățile în care ești!”, a transmis Episcopul Oradiei.

Preasfinția Sa a încheiat cu un cuvânt de încurajare, afirmând că Dumnezeu are ultimul cuvânt, nu întunericul sau răutatea.

„Nu răutatea are ultimul cuvânt și nici întunericul, ci Bunătatea și Iertarea lui Dumnezeu! Da, suntem păcătoși, dar este cale de întoarcere! Dumnezeu ne așteaptă!”, a concluzionat ierarhul.

Foto credit: Episcopia Oradiei

