PS Siluan i-a pomenit pe eroii români din Primul Război Mondial morți în Italia

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, a oficiat sâmbătă o slujbă de pomenire pentru eroii români din Primul Război Mondial, care se odihnesc în cimitirul din Altamura, provinica Bari.

La slujba oficiată de PS Siluan în Parohia „Sfântul Mare Mucenic Panteleimon” din Altamura au luat parte și Consulul General al României la Bari, Ioana Gheorghiaș, și Consulul Dan Ștefăneasa.

În continuare, PS Siluan a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor din Altamura, dedicat celor 1023 de soldați căzuți în Primul Război Mondial, dintre care o parte sunt români.

Duminică, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie, eveniment la care a luat parte și primarul orașului Altamura, Vitantonio Petronella. Cu această ocazie, Episcopul Italiei a binecuvântat lucrările de restaurare ale bisericii, iconostasul și raclele pentru sfintele moaște aflate în patrimoniul parohiei.

La finalul Sfintei Liturghii, ierarhul l-a hirotesit iconom pe părintele paroh Florin Cârlig.

Soldații români înmormântați în Italia

În timpul Primului Război Mondial, mai mulți soldați români au ajuns pe teritoriul Italiei în urma capturării lor ca prizonieri de război. După intrarea României în conflict, în 1916, o parte dintre militari au fost luați prizonieri de către Puterile Centrale.

Ulterior, prin schimbările de pe front și prin capturarea unor unități austro-ungare de către italieni, în lagărele din Italia au ajuns și soldați de origine română, inclusiv români din Transilvania înrolați în armata austro-ungară.

Astfel, Italia a devenit un loc unde s-au concentrat numeroși prizonieri români, proveniți din situații diferite, dar uniți de aceeași origine.

Condițiile din lagăre erau dificile, iar mulți dintre acești prizonieri erau deja slăbiți de război, suferind de foame, boli și lipsuri. O parte dintre ei au murit în captivitate și au fost înmormântați pe teritoriul Italiei, în cimitire militare sau locale. Numărul exact al acestor ostași nu este cunoscut, dar este vorba despre minimum 1.000 de persoane.

Cei care au supraviețuit au fost, în unele cazuri, reorganizați în unități de voluntari români care au sprijinit cauza națională.

Foto credit: Episcopia Italiei

