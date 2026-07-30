PS Samuel Bistrițeanul a vizitat trei tabere de vară dedicate copiilor și tinerilor

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-a întâlnit în această săptămână cu peste 170 de copii și adolescenți participanți la trei tabere de vară organizate în județele Bistrița-Năsăud și Cluj.

Prima vizită a avut loc luni, la Centrul Misionar de Tineret „Ioan Bunea” din Sângeorz-Băi, unde se desfășoară, în perioada 27 iulie – 1 august, tabăra „Comoara Străbunilor”, organizată de Protopopiatul Beclean.

Cei 55 de copii participanți, cu vârste între 8 și 12 ani, iau parte la un program care îmbină formarea duhovnicească cu activități educative și recreative. Desfășurată sub forma unei aventuri educative, tabăra conține jocuri, ateliere, drumeții și cateheze dedicate credinței, tradițiilor și identității românești.

Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul le-a vorbit copiilor despre adevăratele comori ale vieții, arătând că acestea nu constau în bunuri materiale, ci în credința în Dumnezeu, dragostea față de aproapele și bogăția sufletului.

Adevărata libertate se găsește în Hristos

Marți, ierarhul i-a vizitat pe cei 56 de adolescenți participanți la tabăra „Cu Domnul suntem arhitecții propriului viitor”, organizată de Protopopiatul Cluj I la Valea Ierii.

În cuvântul adresat tinerilor, Preasfinția Sa a evidențiat importanța rugăciunii și a faptelor bune, subliniind că adevărata libertate se găsește în Hristos. Întâlnirea a continuat cu o sesiune de întrebări și răspunsuri, în cadrul căreia au fost oferite exemple din Sfânta Scriptură și din viețile sfinților. În semn de recunoștință, adolescenții au pregătit un scurt moment artistic.

În aceeași zi, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a vizitat și Tabăra Națională organizată de Asociația „Oastea Domnului”, desfășurată în perioada 27–31 iulie și coordonată de părintele Claudiu Melean.

Cei 65 de adolescenți participanți au dialogat cu ierarhul despre preocupările și experiențele lor. La finalul întâlnirii, tinerii au interpretat pricesne, iar Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul le-a oferit daruri.

Foto credit: Mitropolia Clujului