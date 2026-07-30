Copiii din tabăra „Credință și artă pentru toți” pictează icoane și cioplesc cruci la Poiana Mărului

Tabăra de creație „Credință și artă pentru toți” reunește 33 de copii la Centrul de formare și pregătire Scorilo din Poiana Mărului, județul Caraș-Severin, în perioada 26 iulie – 1 august.

Tabăra a început cu o slujbă de binecuvântare oficiată de părintele Mihai Ciucur, coordonatorul Departamentului de Tineret al Episcopiei Caransebeșului.

Programul include ateliere de iconografie și sculptură în lemn, cateheze, jocuri, concursuri, seri tematice, drumeții montane și participarea la Sfânta Liturghie la Mănăstirea Poiana Mărului.

La atelierul de iconografie, coordonat de Georgiana Ciucur, formator și psihoterapeut în cadrul eparhiei, copiii au pictat icoane ale Maicii Domnului, ale Sfinților Petru și Fevronia și ale Sfintei Maria Brâncoveanu.

În cadrul atelierului de sculptură, coordonat de sculptorul bănățean George Molin din Ticvaniu Mare, participanții au cioplit cruci cu simboluri creștine, după modelul crucilor treflate specifice Văii Carașului.

Împreună pentru copiii noștri

Evenimentul este cel mai vechi program de tabere inițiat în vara anului 2012 și organizat la nivelul Episcopiei Caransebeșului. Participanții au vârste între 8 și 14 ani și provin din centrele de tineret de la Oravița și Moniom, precum și din alte localități ale eparhiei.

„Accentul din această vară a taberei este pus în mod special pe valorile familiei creștine și pe modelele de femei creștine, în concordanță cu coordonatele Anului omagial-comemorativ 2026. Atât temele de la atelierele de creație artistică, dar și catehezele propuse aduc în prim plan ideea de familie, comuniune și modele de sfinți, pe care copiii sunt chemați să îi cunoască și să îi urmeze”, a subliniat părintele Mihai Ciucur.

Tabăra face parte din proiectul eparhial „Împreună pentru copiii noștri”, cofinanțat de Consiliul Județean Caraș-Severin.

Foto credit: Episcopia Caransebeșului