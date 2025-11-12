Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul: Călugăria este o cale de răbdare și de înnoire în Hristos

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a oficiat marți la Mănăstirea „Buna Vestire” Cormaia, județul Bistrița-Năsăud, tunderea în monahism a trei femei, amintind că viața călugărească este „o cale de răbdare, de luptă lăuntrică și de înnoire în Hristos”.

Tunderea în monahism a avut loc în cadrul Vecerniei pentru Sfinții Martiri și Mărturisitori Năsăudeni.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a tuns în monahism trei maici rasofore, care au depus voturile monahale: sărăcia, fecioria și ascultarea.

Ele au primit hainele și însemnele specifice vieții monahale: cămașa, crucea pectorală, paramanul, dulama, brâul, rasa, potcapul, mantia, mătăniile, crucea și făclia.

Noile monahii au primit numele de Ecaterina, Miriam și Elefteria, iar nașă de călugărie le-a fost stareța mănăstirii, stavrofora Sebastiana Sîngeorzan.

Început de mucenicie lăuntrică

Episcopul vicar a vorbit despre sensul profund al vieții monahale, pe care a descris-o drept „o înrădăcinare în Dumnezeu”, nu o evadare din lume.

„Viața monahală nu este o evadare, ci o înrădăcinare. Este arta de a rămâne pe loc, de a nu fugi de noi înșine și de a căuta în adâncul sufletului ceea ce nu se găsește nicăieri altundeva”.

Totodată, ierarhul a subliniat că ascultarea este o cale a libertății interioare, iar monahul nu fuge de lume, ci caută renașterea duhovnicească.

„Cei care intră în viața monahală nu vin ca să moară, ci ca să renască. Ei învață să piardă viața lumească pentru a o descoperi pe cea duhovnicească. Adevărata libertate nu înseamnă independență, ci apartenență la Dumnezeu. Ascultarea duce la adevărata libertate, pentru că atunci Dumnezeu Însuși ia asupra Sa poverile noastre și se pune la cârma vieții noastre”.

Vorbind despre menirea duhovnicească a mănăstirii, ierarhul a îndemnat obștea la o viață de pace și de dăruire.

„Hristos ne-a chemat să fim oamenii care să instaurăm Raiul aici, pe pământ. Mănăstirea trebuie să fie o oază de dragoste, de pace, de liniște și de mângâiere. Să-i ajutăm pe toți cei care caută un colțișor de pace și de bucurie”.

Mirese ale lui Hristos

Protosinghelul Nicodim Sîngeorzan, duhovnicul mănăstirii, a evidențiat că ziua a fost una de bucurie duhovnicească.

„Aceste trei surori ale noastre au primit haina îngerească, făcându-se mirese ale lui Hristos și mărturisitoare ale Împărăției Cerurilor. Pentru ele, această zi este o naștere nouă, iar pentru noi toți, un prilej de întărire în credință și în nădejde”.

În prezent, la Mănăstirea „Buna Vestire” Cormaia trăiesc 25 de maici.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Marian Șomlea