PS Samuel Bistrițeanul: Evanghelia este lumina care ne arată calea, iar datoria noastră este să ne apropiem de ea

„Evanghelia este lumina care ne arată calea, iar datoria noastră este să ne apropiem de ea”, a subliniat luni Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia „Sfântul Ierarh Nectarie” din municipiul Dej.

Lumina spre descoperirea neamurilor

Preasfinția Sa a evidențiat semnificația sărbătorii Întâmpinării Domnului ca întâlnire mântuitoare cu Hristos, Lumina lumii.

„Acest Prunc adus la templu este lumină. Lumină care a risipit întunericul necunoașterii de Dumnezeu și care a rămas nebiruită în fața tuturor împotrivirilor istoriei. Niciun regim și nicio putere nu au putut stinge lumina lui Hristos”, a spus ierarhul.

„Biserica a rânduit ca imnul Acum slobozește să fie rostit zilnic la Vecernie, tocmai pentru ca, la sfârșitul fiecărei zile, să putem spune cu pace: mi-am trăit viața în lumina lui Hristos”.

Datoria de a păstra lumina lui Hristos

Totodată, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a explicat că lumina pe care o primim de la Hristos trebuie îngrijită și cultivată printr-o viață trăită drept.

„Hristos ne luminează prin cuvintele Sale și prin harul Său. Dar această lumină trebuie să crească în noi”, a spus Preasfinția Sa.

La slujbă au participat numeroși enoriași, precum și reprezentanți ai autorităților civile și militare.

