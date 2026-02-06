PS Paisie Sinaitul: Adevărata putere a femeii creștine stă în capacitatea de a transforma lumea prin blândețe și statornicie

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a subliniat, la reașezarea în Catedrala Patriarhală a sfintelor moaște, că „adevărata putere a femeii creștine nu stă în dominație, ci în iubire, în credință și în capacitatea de a transforma lumea prin lumină, blândețe și statornicie”.

Sfintele moaște din Catedrala Patriarhală au fost duse prin procesiune de la Baldachinul Sfinților înapoi în lăcașul de cult. Episcopul vicar patriarhal a evidențiat locul aparte al femeii în istoria mântuirii și în viața Bisericii.

„Calendarul Bisericii este presărat cu chipuri luminoase de sfinte femei mironosițe, mucenițe, monahii cuvioase, soții credincioase sau mame jertfelnice – care arată că sfințenia nu ține de timp, statut sau condiție socială, ci de credința dreaptă, de fidelitatea față de Dumnezeu și de iubirea jertfelnică față de aproapele”.

Sfințenia este posibilă și astăzi

Preasfinția Sa a arătat că noile canonizări de femei românce întăresc convingerea că sfințenia este posibilă și în prezent.

„Canonizările recente ale unor femei românce vin să întărească această convingere: ele arată că sfințenia este posibilă și astăzi, pe pământ românesc, în familii, în mănăstiri, în suferință sau în slujire discretă, dar statornică”.

„Aceste femei nu au căutat slava lumii, ci au trăit Evanghelia cu răbdare, curaj și delicatețe duhovnicească”, a evidențiat episcopul vicar patriarhal.

Îndemn pentru prezent

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a arătat că cinstirea sfintelor femei nu este doar un act de comemorare, ci o chemare la urmarea exemplului lor în viața de zi cu zi.

„De aceea, cinstirea sfintelor femei nu este doar o amintire a trecutului, ci un îndemn pentru prezent: să le avem ca modele vii, să le chemăm în rugăciune și să redescoperim, prin exemplul lor, frumusețea sfințeniei trăite în familie, în Biserică și în lume”.

Vineri a avut loc la Catedrala Patriarhală proclamarea generală a canonizării celor 16 Sfinte Femei Românce.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene