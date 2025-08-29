PS Paisie Sinaitul: Ca şi Sf. Ioan, Biserica există ca să mărturisească pe Dumnezeu Cuvântul chiar cu prețul martiriului

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a afirmat vineri, că Biserica Ortodoxă există, ca și Sfântul Ioan Botezătorul, pentru a-L mărturisi pe Dumnezeu Cuvântul, chiar cu prețul martiriului.

În cuvântul susținut la Biserica Sfântul Ioan Piață din Capitală, cu ocazia Tăierii Capului Sfântul Ioan Botezătorul, PS Paisie Sinaitul a spus că viața Sfântului Ioan „ne face să ne gândim mai mult la Biserică”.

„Viaţa lui a fost una de suferinţă, de durere, nu a fost scutit de toate acestea, însă figura Sf. Ioan ne face să ne gândim mai mult la Biserică”.

„Ca şi Sf. Ioan, Biserica există în lumea aceasta ca să Îl vestească, să-L proclame pe Hristos, să mărturisească despre El, să fie vocea Cuvântului, glasul care strigă în pustia lumii acesteia. Biserica există ca să mărturisească pe Dumnezeu Cuvântul, chiar şi cu prețul martiriului”, a subliniat Preasfinția Sa.

Neînfrânarea și nepostirea duc la tragedii

PS Paisie a explicat de ce Biserica a rânduit ca sărbătoarea de astăzi să fie marcată prin post și rugăciune, spre deosebire de pomenirea altor sfinți.

„Sărbătoarea de azi este marcată prin post și rugăciune în amintirea personalității ascetice a Sfântului Ioan Botezătorul, dar și a morții lui nedrepte. Această sărbătoare este o zi de întristare și de pocăință, în care nu se face nici o dezlegare la mâncare de dulce”.

„Postul din ziua pomenirii morții Sf. Ioan Botezătorul nu se referă numai la întristarea produsă de uciderea sa, deoarece foarte mulți martiri sunt pomeniți de Biserică fără ca ziua lor de pomenire să fie totdeauna zi de post ca, de pildă, sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, sau a altor martiri”.

„Însă, în ziua pomenirii Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, postul are și scopul de a ne aminti faptul că neînfrânarea sau nepostirea de la patimile trupești intră în conflict cu dreptatea și sfințenia lui Dumnezeu și poate duce chiar la uciderea unor oameni nevinovați”, a spus ierarhul.

Sfântul Ioan a anticipat martirii creștini din toate timpurile

Suferințele Sfântului Ioan anticipează pătimirile celor care L-au mărturisit pe Hristos de-atunci și până astăzi.

„Moartea violentă a Sfântului Ioan Botezătorul este una fizică, o durere trupească trecătoare, dar crima lui Irod, a Irodiadei și a fiicei sale, Salomeea, este o moarte spirituală veșnică, o despărțire a sufletului de Dumnezeu, izvorul bucuriei veșnice”.



„Sfântul Ioan Botezătorul suferă moarte fizică, întrucât cere oamenilor păcătoși și răi să-și îndrepteze viața. El plătește cu prețul vieții sale pământești propovăduirea pocăinței, a sfințeniei și a dreptății, într-o lume a păcatului. Sfântul Ioan Botezătorul este simbol anticipat al pătimirii martirilor și misionarilor creștini, până în zilele noastre, ponegriți, prigoniți, sau uciși pentru propovăduirea Evangheliei lui Hristos”, a mai adăugat PS Paisie Sinaitul.

O statistică recentă arăta că peste 380 de milioane de creștini sunt persecutați în numele credinței în zilele noastre la nivel mondial.

Foto credit: Mircea Florescu / Basilica.ro