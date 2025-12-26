PS Paisie Sinaitul, semnal de alarmă: Oare societatea noastră îl dorește pe Hristos-Domnul în mijlocul său?

În ziua Soborului Maicii Domnului, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a vorbit la Catedrala Patriarhală despre societatea în care trăim și modul în care aceasta se raportează la Hristos.

În cuvântul său, PS Paisie Sinaitul s-a întrebat dacă societatea noastră de azi este cu mult diferită de cea care L-a primit cu răceală pe Hristos.

„Noi judecăm lumea păcătoasă, pătimașă din vremea lui Hristos că nu L-a primit, uitând parcă faptul că nici societatea noastră nu dă semne că și-L mai dorește pe Domnul Hristos în mijlocul ei. Societatea în care trăim socotește faptul că învățătura lui Hristos, poruncile Domnului, îi îngrădesc libertatea, tocmai pentru că libertatea pe care și-o dorește este doar libertatea de a păcătui fără a i se arăta greșelile”, a spus Preasfinția Sa.

Avem nevoie de modele

PS Paisie Sinaitul ne îndeamnă să îi alegem pe Maica Domnului și pe Sfântul și dreptul Iosif ca modele de viețuire.

„Astăzi, suntem chemați să fim smeriți și ascultători precum Fecioara Maria, să putem spune și noi: Iată roaba sau robul Domnului!”.

„Să fim smeriți și ascultători precum bătrânul Iosif în a împlini voia lui Dumnezeu, chiar dacă nu este după planurile noastre”.

„Sfântul și dreptul Iosif este un model surprinzător: în Evanghelie, el nu vorbește niciodată: nu există un cuvânt al lui Iosif consemnat în Evanghelie; și chiar Dumnezeu îi vorbește în tăcere, îi vorbește în vis. Însă el ascultă și împlinește întocmai ceea ce i se descoperise în vis”, a menționat Episcopul vicar patriarhal.

Dumnezeu a venit în lume sub chipul unui copil

În fiecare zi avem șansa să facem faptele binelui, remarcă Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul: „Să ocrotim pe cei care îl vestesc pe pruncul Iisus. Să-i ocrotim pe cei sărmani, pe cei necăjiți, pe cei bătrâni și singuri”.

„Să ocrotim copiii și să ne amintim că un copil se aseamănă cu Dumnezeu, pentru că la Crăciun Dumnezeu a venit în lume sub chipul unui copil sărac, a unui copil sărman dependent de grija și de dragostea Maicii Sale și de ocrotirea bătrânului Iosif”.

Foto credit: Ziarul Lumina

