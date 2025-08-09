PS Paisie Lugojanul a binecuvântat prinoasele de fructe, după rânduialală, de hramul Mănăstirii Săraca

Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul a oficiat, miercuri, Sf. Liturghie, la Mănăstirea Săraca, de hramul unuia dintre cele mai vechi așezăminte monahale din Banat și din țară. La final, Preasfinția Sa a binecuvântat prinoasele de fructe, după rânduialală.

Sărbătoarea a început marți seara, 5 august, cu Vecernia Mare unită cu Litia, urmate de Utrenie, iar în dimineața zilei de 6 august au fost oficiate Taina Sfântului Maslu și Sfânta Liturghie.

Alături de Preasfinția Sa au slujit părintele stareț, arhimandritul Climent, protosinghelul Serafim, părintele consilier Cristian Constantin, protopopii Caius Andrașoni (Timișoara II) și Ciprian Boșca (Deta) și alți preoți din împrejurimi.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Paisie a subliniat importanța trăirii în lumina lui Hristos, amintind exemplul apostolilor prezenți pe Muntele Taborului. De asemenea, i-a felicitat pe părintele stareț și întreaga obște pentru eforturile depuse în organizarea sărbătorii.

Mănăstirea Săraca

Mănăstirea Săraca, cu rădăcini în veacul al XII-lea și prima atestare documentară în 1270, a fost de-a lungul istoriei un important așezământ de rezistență în fața încercărilor vremii.

După o lungă perioadă de declin și schimbări administrative, viața monahală a fost reluată în 1990. Astăzi, mănăstirea este o oază de liniște și frumusețe duhovnicească.

Foto credit: Mitropolia Banatului