PS Paisie a slujit la hramul Bisericii „Sf. Ioan” – Piață | Galeria Foto

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, a slujit vineri, 29 august 2025, la Biserica „Sf. Ioan” – Piață din Capitală, cu ocazia hramului lăcașului de cult.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu

Știri recente