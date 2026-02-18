PS Nicodim despre Sf. Teodor Tiron: În momentele de încercare, el nu s-a dat înapoi

„În momentele de încercare, de ispitire, el nu s-a dat înapoi”, a subliniat marți Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, vorbind despre statornicia în credință a Sfântului Mare Mucenic Teodor Tiron.

Episcopul Nicodim a săvârșit Sfânta Liturghie în Parohia Obârșia-Cloșani din județul Mehedinți, cu ocazia prăznuirii ocrotitorului spiritual al comunității.

Preasfinția Sa a evidențiat în predică fidelitatea și curajul sfântului martir: „Sfântul Teodor Tiron L-a avut ca model pe Domnul nostru Iisus Hristos, Care i-a învățat pe mucenicii Săi să se iubească unul pe altul: Dacă vă urăște lumea, să știți că pe Mine mai înainte decât pe voi M-a urât”, a spus episcopul, amintind de suferințele îndurate de creștini în vremea prigoanelor.

Preasfințitul Părinte Nicodim a evocat apoi momentul încercării prin care a trecut sfântul ocrotitor al bisericii din Obârșia-Cloșani: „I-au venit și lui gânduri de frică, dar nu le-a primit în inimă, a făcut față ispitelor. L-a rugat generalul Vringa să aducă jertfă zeilor, dar el a rămas neclintit”.

La finalul Sfintei Liturghii, Episcopul Severinului și Strehaiei a săvârșit o slujbă de pomenire pentru ctitorii și binefăcătorii lăcașului de cult trecuți la Domnul.

Sfântul Teodor Tiron este de asemenea ocrotitorul spiritual a peste 261.000 de români, potrivit unei informări a Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

