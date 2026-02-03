PS Nichifor Botoșăneanul: Sfântul Trifon nu a slujit Domnului cu măsură, ci toată viața sa, cu toată inima sa

Sfântul Mucenic Trifon nu i-a slujit lui Dumnezeu cu măsură, ci cu toată viața sa, cu toată inima sa, a spus Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, duminică, la Parohia „Sfântul Sava” din municipiul Iași.

Vorbind despre Sfântul Trifon, ierarhul a mai spus că tânărul mucenic nu s-a înfricoșat de perspectiva morții, ci a arătat puterea credinței sale.

„Sfântul Trifon a fost un asemenea sfânt, care nu a slujit Domnului cu măsură, cu fișa postului, cu program de opt ore, ci cu toată viața sa, cu toată inima sa. A fost slăvit și umplut de daruri, daruri pe care mai apoi le-a împărțit celor săraci, fiind om milostiv, om în care, sălășluindu-se Duhul Domnului, nu se încărca și nu se lega de frumusețile și seducțiile acestei lumi”.

„În fața amenințării cu moartea, tânărul mucenic nu s-a lepădat, nu s-a înfricoșat, nu a cerut îndurare, ci a arătat că adevărul credinței îl face pe om puternic și de nezdruncinat”, a subliniat PS Nichifor Botoșăneanul.

Un om credincios este un om cutezător

Pornind de la exemplul Sfântului Trifon, Preasfinția Sa a afirmat că o persoană încredințată de iubirea lui Dumnezeu este un om al cuvântului împlinit.

„Omul cu adevărat întărit în Domnul nu este un om al compromisului, nu este un om care spune astăzi da și mâine nu. Și în fața lui Dumnezeu și a oamenilor este un om cutezător, este un om care își împlinește cuvântul până la capăt. Iar când este vorba de adevărul credinței, sfântul rămâne nebiruit, arătând puterea lui Dumnezeu”.

„De aceea îl slăvim astăzi, iubiți credincioși, pe Sfântul Trifon și, prin pomenirea lui, suntem chemați să ieșim mai întăriți din biserică. Avem înainte cele trei chipuri: Vameșul, Fariseul și, iată, Sfântul, adevărata noastră îndrumare, adevăratul rost de împlinit în viața fiecăruia dintre noi”, a mai adăugat Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

Parohia „Sfântul Sava” din Iași găzduiește un fragment din moaștele Sfântului Mucenic Trifon, cunoscut ca mare făcător de minuni. Sfântul Trifon este ocrotitor al ogoarelor, viței de vie și a altor culturi.

Foto credit: Doxologia

