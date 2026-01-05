PS Nichifor Botoșăneanul: Să înțelegem că Dumnezeu are un plan cu noi

„Să înțelegem că Dumnezeu are un plan cu noi. Are un plan cu această lume. Iar planul lui Dumnezeu este mântuirea noastră”, a subliniat Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, în Duminica dinaintea Botezului Domnului.

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul a vorbit despre Botezul Domnului ca timp de pregătire lăuntrică și ca început al întâlnirii omului cu Dumnezeu.

„Duminica dinaintea Bobotezei este o duminică ce ne cheamă să ne pregătim pentru acest mare eveniment, pentru întâlnirea cu Domnul în apele Iordanului, pentru Botezul Domnului și să înțelegem importanța lui pentru mântuirea noastră”.

Preasfinția Sa a subliniat smerenia Mântuitorului și rostul pregătirii puse de Dumnezeu în viața omului: „Domnul Însuși a pus o pregătire în viața omului, pentru a pricepe când și cum ne apropiem de Dumnezeu, pentru a înțelege, pe de o parte, smerenia Domnului Care vine spre noi, iar pe de altă parte faptul că viața noastră de aici este deschisă spre perspectiva veșniciei”.

Sf. Ioan Botezătorul

Făcând referire la lucrarea Sfântului Ioan Botezătorul, episcopul vicar a amintit că acesta a fost rânduit de Dumnezeu ca vestitor și pregătitor al întâlnirii cu Hristos: „Sfântul Ioan Botezătorul a fost pregătit nu doar învățând să boteze, ci și aducând, prin aceasta, în conștiința oamenilor, importanța Botezului în viață și în iconomia mântuirii”.

Totodată, a evocat mărturia Evanghelistului Luca despre întâlnirea Maicii Domnului cu Elisabeta, arătând că „pentru întâia oară în istoria lumii, Maica Domnului este numită cu aceste cuvinte de cinstire, iar Sfântul Ioan Botezătorul recunoaște această taină încă din pântecele maicii sale”.

„Viața noastră se deschide spre veșnicie, spre întâlnirea cu Domnul încă de aici și spre întâlnirea cu Domnul în viața veșnică”, a adăugat Preasfinția Sa rugându-se ca această duminică „să fie o pregătire adevărată”, iar viața fiecărui creștin „să culmineze cu o cunoaștere dreaptă a Lui și cu o slujire dreaptă a Lui”.

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Iașilor a săvârșit Sfânta Liturghie în capela Căminului de bătrâni „Sfinții Împărați Constantin și Elena”. La slujbă au participat beneficiarii căminului, cadrele medicale și personalul de îngrijire.

Foto credit: Doxologia.ro / Ionuț Plugarașu