Sf. Ap. Petru și Pavel au cunoscut puterea învierii și au propovăduit-o: PS Nichifor Botoșăneanul la hramul Mănăstirii Cetățuia

Sfinții Petru și Pavel „au cunoscut și poticnire pe cale, au cunoscut și au trăit în lumina descoperirii dumnezeirii lui Hristos, au cunoscut puterea învierii și au propovăduit-o până la moartea lor, au propovăduit-o descoperind în viața lor minuni pe care Dumnezeu le-a făcut”, a spus Episcopul vicar Nichifor Botoșăneanul al Arhiepiscopiei Iașilor luni, la hramul Mănăstirii Cetățuia din Iași.

Ierarhul a amintit că Petru a fost eliberat în mod minunat din temniță, iar Pavel a fost mușcat de șarpe și a rămas nevătămat.

„Pe ei îi vedem ocrotiți ca un scut de purtarea de grijă a lui Dumnezeu, încercați pe de altă parte de foamete, de bătăi, de pericole. Minunată taina vieții, minunată taina credinței, minunat darul pe care Dumnezeu l-a pus pe acest pământ!” a continuat Preasfinția Sa.

„Privind la viața lor și la mărturia lor, în această zi să ne întărim în a da slavă lui Dumnezeu pentru darul vieții, să-i chemăm pe Sfinții Petru și Pavel în rugăciunile noastre, să ne minunăm văzând viața lor descoperită ca un semn înaintea noastră de către însuși Bunul Dumnezeu, și privind la ei să ne îmbărbătăm, să înțelegem că nu sunt vremuri în care omului să-i fie doar ușor pe pământ, dar în același timp nu sunt vremuri în care Dumnezeu să nu ajute pe cel credincios al Lui, să nu-l lumineze, să nu-l ocrotească, să nu-i păzească, precum lui Petru, credința până la sfârșit”, a mai spus ierarhul.

Arhimandrit Arsenie Hanganu, starețul așezământului monahal, i-a mulțumit ierarhului. „Prezența și rugăciunile Preasfinției Voastre ne-au adus mângâiere și bucurie duhovnicească”, a spus părintele stareț.

Din sobor au făcut parte stareți, preoți profesori, slujitori și clerici apropiați ai mănăstirii. Răspunsurile la strană au fost date de părinții și psalții mănăstirii, dirijați de Ionuț Bănișor.

Despre mănăstire

Mănăstirea Cetățuia, ctitorită de Domnitorul Gheorghe Duca, este situată pe un deal care domină valea râului Nicolina și cartierul cu același nume, de unde se poate vedea o frumoasa panoramă a orașului Iași.

La mănăstire s-a înființat, în 1682, o tipografie unde s-au tipărit cărți grecești pentru Orientul ortodox, tiparnița fiind în acea vreme singura de acest fel din întreg Răsăritul.

Organizarea tipografiei, prima din această regiune a Europei cu o asemenea misiune, a fost încredințată unor călugări români cunoscători ai limbii grecești, în frunte cu ieromonahul Mitrofan, ajuns apoi episcop de Huși. În mediul cultural bisericesc de la Cetățuia au activat patriarhul Dositei al Ierusalimului și alți cunoscuți cărturari greci ai epocii.

Foto credit: Doxologia.ro / Flavius Popa