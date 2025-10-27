Episcopul Nestor își cinstește ocrotitorul spiritual

Sfântul Mucenic Nestor, serbat în data de 27 octombrie, este ocrotitorul spiritual al Preasfințitului Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei.

Sfântul Nestor a fost cel care s-a luptat cu ucigașul a numeroși creștini, vandalul Lie, pe care l-a ucis, având binecuvântarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie. Pentru că Lie era unul dintre luptătorii preferați ai împăratului Maximian, acesta a poruncit uciderea lui Nestor și a lui Dimitrie.

Biografie

Preasfințitul Părinte Nestor (Dumitru-Cristian Dinculeană) s-a născut în data de 11 iunie 1983, în Craiova, județul Dolj. Între anii 2003-2007 a urmat cursurile Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova, Secția Teologie Pastorală. În 2009 a absolvit un master la aceeași instituție de învățământ.

A urmat cursuri de doctorat, între 2011-2014, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. A obținut o bursă de studiu la Padova-Italia în vederea redactării tezei de doctorat (2012-2013). A obținut titlul de doctor în 2015.

În 2009 a fost tuns în monahism și a primit numele de Nestor. A fost hirotonit ieromonah în 2011 și hirotesit arhimandrit în 2014.

În 2013, pe o perioadă de jumătate de an, a îndeplinit funcția de Consilier Pastoral-Liturgic al Episcopiei Devei și Hunedoarei.

Între 2013-2018 a fost Vicar Administrativ – bisericesc, iar din 2018 a ocupat funcția de Vicar administrativ – eparhial.

Preasfințitul Părinte Nestor a fost hirotonit și așezat în demnitatea de Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, duminică, 07 martie 2021.

În urma plecării la cele veșnice a Preasfințitului Părinte Gurie, Preasfințitul Părinte Nestor a fost ales, în data de 16 decembrie 2021, Episcop al Devei și Hunedoarei.

