Hram în Duminica Mironosițelor la o biserică din Galați: Arhiepiscopul Casian a subliniat lucrarea femeii în Biserică

Biserica „Sfântul Mucenic Antim” din Galați și-a sărbătorit hramul în Duminica Mironosițelor. Cu acest prilej, Arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos a subliniat lucrarea femeii în Biserică.

Înaltpreasfinția Sa a subliniat legătura dintre mărturia femeilor mironosițe și cea a sfintelor recent canonizate de Biserica Ortodoxă Română: „Sunt 16 sfinte femei românce recent canonizate și arătate lui Iisus Hristos în continuarea misiunii femeilor purtătoare de aromate”.

Pornind de la Evanghelia Duminicii a treia după Paști, Arhiepiscopul Dunării de Jos a evidențiat modelul Sfintelor Femei Mironosițe.

„Două mii de ani ne-au învățat cum să ne ducem dimineața să aprindem candela, cum să ne închinăm, așa cum s-a închinat Maria Magdalena până la pământ, ne-au învățat cum să procurăm tămâia și aromatele, ne-au învățat cum să aprindem candele în biserici”.

În același context, Înaltpreasfinția Sa a subliniat lucrarea duhovnicească neîntreruptă a acestora în Biserică: „Femeile mironosițe v-au dat dumneavoastră cădelnița nemuririi”.

Modelul Sfintelor Femei Românce

Arhiepiscopul Dunării de Jos a explicat că Sfintele Femei Românce au un loc important în conștiința poporului: „Prin cununele slavei celei fără de moarte, pe aceste preavrednice, Hristos le cinstește acum, ca unul ce are mare milă pentru noi”.

„Sfintele Românce au revărsat strălucirea lor peste plaiuri, câmpii și munți, luminând și sufletele noastre, crini veșnici care ne îmbălsămează cu har inima”.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian a evidențiat faptul că viața sfintelor arată puterea credinței trăite în jertfă și statornicie și că exemplul lor este actual, fiind o chemare adresată tuturor credincioșilor.

„Să facem o plecăciune în fața mamei, în fața femeii, în fața creștinei”, a îndemnat Înaltpreasfinția Sa.

Biserica „Sfântul Mucenic Antim și Sfintele Femei Mironosițe” din Galați a primit cu acest prilej hramul Soborul Sfintelor Femei Românce, în contextul Anului comemorativ 2026.

Foto credit: Facebook / Arhiepiscopia Dunării de Jos