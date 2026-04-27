Simpozion interdisciplinar la Facultatea de Teologie din București despre relațiile interumane: Cum poți participa

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București organizează, în perioada 11–12 mai, Simpozionul național interdisciplinar „Valorile spirituale – temelie a valorilor umane”.

Evenimentul, aflat la cea de-a cincea ediție, se va desfășura sub tema „Relațiile interumane. Provocări contemporane și abordări interdisciplinare”.

La manifestare sunt invitați să participe studenți atât de la facultățile de Teologie Ortodoxă, cât și din alte domenii universitare, interesați de aprofundarea acestei teme. Invitatul special al simpozionului va fi Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului.

Principalele teme de discuție

Simpozionul își propune să ofere un cadru academic pentru prezentarea de lucrări științifice și pentru desfășurarea unor dezbateri pe teme de actualitate, în contextul transformărilor sociale și morale care afectează în special mediul tinerilor. Organizatorii urmăresc, totodată, facilitarea dialogului interdisciplinar și dezvoltarea unor relații de colaborare între participanți.

Printre direcțiile de reflecție propuse se regăsesc teme precum natura relațională a omului, conceptul de persoană între credință și ideologie, impactul tehnologiei asupra relațiilor interpersonale, comunicarea între tradiție și modernitate, identitatea în contextul globalizării, vocația și responsabilitatea profesională, rolul familiei, precum și conflictul dintre generații și posibilele soluții.

Participanții interesați sunt invitați să transmită titlul lucrării, un rezumat și o listă de cuvinte-cheie până în data de 3 mai, urmând a primi confirmarea lucrării selectate în data de 6 mai.

Pentru detalii suplimentare și înscriere, organizatorii pun la dispoziție adresa de contact dedicată evenimentului, [email protected].

Foto credit: Arhiva Basilica.ro