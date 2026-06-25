PS Nectarie la hramul Mănăstirii Valea Mare: Dumnezeu poate să facă totul atunci când omul nu-și pierde nădejdea

„Dumnezeu poate să facă totul atunci când omul nu-și pierde nădejdea și rămâne statornic în credință”, a spus despre Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, la hramul Mănăstirii Valea Mare din județul Covasna.

Sfânta Liturghie a fost oficiată miercuri de către Episcopii Andrei al Covasnei și Harghitei, Nestor al Devei și Hunedoarei și Nectarie al Irlandei și Islandei.

Preasfințitul Părinte Nectarie a vorbit despre semnificația duhovnicească a sărbătorii Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul și puterea rugăciunii stăruitoare: „Dumnezeu împlinește rugăciunea și dorințele noastre nu când vrem noi, ci atunci când rânduiește El, atunci când consideră că este momentul cel mai potrivit”.

Nu a acceptat compromisul

Episcopul Irlandei și Islandei a arătat că „dacă este o caracteristică care îl definește pe Sfântul Ioan Botezătorul, aceasta este smerenia”.

„Nu a acceptat compromisul”, a spus Preasfinția Sa, arătând că viața și moartea mucenicească a Sfântului Ioan Botezătorul rămân un model pentru toți creștinii.

„Să îndrăznim să-l chemăm pe Sfântul Ioan Botezătorul în rugăciune și să-l facem prieten și mijlocitor înaintea lui Dumnezeu”, i-a îndemnat ierarhul pe credincioși.

Viață neprihănită pentru autoritate morală

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Andrei a mulțumit ierarhilor, clericilor, monahilor, autorităților și pelerinilor care au participat la sărbătoarea hramului.

Episcopul Covasnei și Harghitei a explicat semnificația numelui Sfântului Ioan Botezătorul: „Dacă vă întreabă cineva ce sărbătorim astăzi, să spuneți că mila lui Dumnezeu s-a revărsat peste noi și că darul lui Dumnezeu, Ioan Botezătorul, s-a născut pe pământ”.

„Ca să ai autoritate morală, trebuie să duci o viață neprihănită”, a adăugat Preasfinția Sa.

La rândul său, starețul mănăstirii, părintele arhimandrit Ignatie Cernat, a exprimat recunoștința numeroșilor pelerini care au participat la hramul așezământului monahal.

Scurt istoric

Mănăstirea „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Valea Mare a fost înființată în 1998, la inițiativa părintelui Gheorghe Avram, pe un teren donat de familia acestuia și de credincioși din localitate.

Prima biserică a mănăstirii, construită din lemn în stil maramureșean, a fost sfințită în anul 1999, iar în anii următori, așezământul monahal s-a dezvoltat prin ridicarea corpului de chilii, a arhondaricului, a paraclisului și a bisericii mari.

La hramul mănăstirii participă anual mii de credincioși, iar printre momentele de referință din istoria sa se numără vizita Preafericitului Părinte Patriarh Daniel din anul 2009.

Foto credit: Episcopia Covasnei și Harghitei