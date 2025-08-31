PS Nectarie de Bogdania: Să ne amintim mereu că adevărata avere nu este aurul, ci harul!

Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, le-a vorbit credincioșilor prezenți duminică la Mănăstirea Sihăstria Râșcăi, din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, despre adevărata avere a omului:

„Să ne amintim mereu că adevărata avere nu este aurul, ci harul; nu casele, ci Împărăția; nu hainele, ci bunătatea Maicii Domnului care ne acoperă. Și atunci, chiar dacă vom fi săraci în ochii lumii, vom fi bogați înaintea lui Dumnezeu”.

Ce să fac ca să trăiesc veșnic?

a arătat că întâlnirea Mântuitorului Hristos cu tânărul bogat este o chemare adresată fiecăruia dintre noi la viața veșnică și la comuniunea cu Dumnezeu. Preasfinția Sa a subliniat că întrebarea tânărului nu viza bunăstarea pământească, ci veșnicia, ceea ce arată o căutare profundă, specifică sufletului autentic care nu se mulțumește cu cele trecătoare.

„Evanghelia acestei duminici (Matei 19, 16-26) ne pune înainte imaginea unui tânăr bogat care, deși avea tot ce și-ar putea dori un om – tinerețe, sănătate, avere –, era neliniștit în sufletul său și a alergat la Hristos cu întrebarea: «Învățătorule bun, ce bine să fac ca să am viața veșnică?» (Matei 19, 16)”.

„Este întrebarea fundamentală a fiecăruia dintre noi. Nu «ce să fac ca să trăiesc bine aici», ci „ce să fac ca să trăiesc veșnic?». Omul autentic nu se mulțumește cu puțin, cu un trai trecător, ci caută veșnicia, comuniunea cu Dumnezeu”.

„Domnul ne arată că mântuirea nu e o listă de fapte, ci o legătură vie cu El. Moralitatea este temelia, dar desăvârșirea înseamnă a renunța la orice idol și a-L pune pe Hristos în centrul vieții tale”, a explicat Preasfinția Sa.

Lanțurile bogăției și libertatea inimii

Respectarea poruncilor este începutul drumului duhovnicesc, dar adevărata desăvârșire vine din urmarea lui Hristos și renunțarea la orice idol, mai ales la atașamentul față de bogăție. Tânărul bogat s-a arătat moral, dar incapabil de a merge mai departe pe calea desăvârșirii din cauza robiei față de avere.

Preasfinția Sa a arătat că nu bogăția este problema, ci iubirea de bogăție, care înrobește sufletul și îl împiedică să se apropie cu adevărat de Dumnezeu. Mântuirea nu este imposibilă, ci devine posibilă prin harul lui Dumnezeu, atunci când omul răspunde chemării Sale cu inimă liberă.

„Așadar, adevărata libertate nu este să nu ai, ci să nu fii rob a ceea ce ai”, a punctat PS Nectarie de Bogdania.

La Mănăstirea Sihăstria Râșcăi a avut loc sfințirea Paraclisului cu hramul „Sfântul Ierarh Lazăr”, pictat de Constantin Buraciuc și Adrian Bernat, și aducerea de la Mănăstirea Kato Xenia din Grecia a Brâului Maicii Domnului, a moaștelor Sfinților Ierarhi Nectarie și Lazăr și a relicvelor legate de Pătimirile Domnului.

Foto credit: Basilica.ro