PS Nectarie de Bogdania: Să aducem înaintea Maicii Domnului inimile noastre, să-i cerem binecuvântare peste țară și pace în lume

Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, a îndemnat, vineri, credincioșii să-i ceară Maicii Domnului binecuvântare pesta țară și pace în lume.

Cu ocazia Adormirii Maicii Domnului, PS Nectarie a slujit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Humor din județul Suceava, unde le-a vorbit oamenilor despre faptul că Maica Domnului a fost părtașă la toate tainele Fiului.

„În Betleem, lângă ieslea sărăcăcioasă, în Nazaret, în anii tăcerii sfinte, pe drumurile propovăduirii, la Cana Galileii, sub Cruce, și în bucuria Învierii. După Înălțarea la cer a Mântuitorului, a rămas în mijlocul Bisericii, întărind-o prin rugăciune și fiind izvor de mângâiere pentru apostoli”.

PS Nectarie a amintit și felul în care Maica Domnului a fost portretizată de către Sfinții Părinți.

„Sfântul Grigorie Palama o numește hotarul dintre cele create și cele necreate și palatul Împăratului. Sfântul Ioan Damaschin spune: Moartea a fost pentru ea mutare la viață, iar mormântul a devenit izvor de nestricăciune. Sfântul Efrem Sirul o vede mai strălucitoare decât soarele și mai curată decât lumina dimineții”, a menționat ierarhul.

Preasfinția Sa a explicat și semnificațiile icoanei Adormirii, în care Fiul ține în brațe sufletul Maicii.

„Acolo se descoperă virtuțile care au înfrumusețat viața ei și care luminează drumul nostru: smerenia adâncă, prin care inima se deschide plinătății harului; ascultarea desăvârșită, prin care omul se așază deplin în voia lui Dumnezeu; curăția sufletului, care păstrează lumina neîntinată; rugăciunea neîncetată, care unește cerul cu pământul; și dragostea ocrotitoare, care îmbrățișează întreaga lume”, a mai adăugat Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului.

„Adormirea Maicii Domnului este pentru credincioși taina întâlnirii cu Dumnezeu și arvuna bucuriei celei fără de sfârșit. Viața ei ne învață că cine se așază sub privirea lui Hristos trăiește deja în lumina Împărăției”, a concluzionat PS Nectarie de Bogdania.

Foto credit: Gabriel Nițu