Alături de starețul de la Izbuc la moment aniversar: Peste 50 de voluntari au pregătit mănăstirea pentru primirea pelerinilor

50 de voluntari au pregătit sâmbăta trecută Mănăstirea Izbuc pentru primirea pelerinilor din țară și diaspora, care participă în număr mare la Sfântul Maslu oficiat în mod tradițional în fiecare primă duminică a lunii.

Duminica trecută a fost specială și pentru că Părintele Arhimandrit Mihail Tărău a aniversat 17 ani de stăreție.

Însoțiți de Primarul Municipiului Oradea, Florin-Alin Birta, voluntarii – colaboratori și angajați ai administrației locale, au dat mărturie de credință și solidaritate, ajutând la pregătirea incintei mănăstirii, a lăcașurilor de închinare și a gospodăriei monahale.

Participanții s-au ocupat și de pregătirea numeroaselor pachete de hrană pentru pelerini.

Moment aniversar

În cursul zilei de duminică, primarul Oradiei a apreciat activitatea administrativă și misionară a părintelui stareț și i-a oferit în semn de recunoștință o diplomă aniversară.

La rândul său, Părintele Arhimandrit Mihail Tărău a oferit Municipiului Oradea o copie a icoanei reprezentative a Maicii Domnului de la Izbuc, simbol al ocrotirii, al comuniunii și al legăturii dintre Biserică și comunitatea locală.

La final, părintele a rostit o rugăciune în semn de binecuvântare și recunoștință pentru implicarea adusă de voluntari, prin care au dat dovadă de slujire aproapelui.

Izvor de bucurie și binecuvântare

Mănăstirea Izbuc, cu hramul „Izvorul Tămăduirii”, este un „izvor de bucurie și binecuvântare”, a afirmat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Numele mănăstirii vine de la izvorul unic în Europa, declarat monument al naturii încă dinainte de anul 1989. Acesta izbucnește la suprafață doar la anumite intervale: uneori doar pentru câteva zile, alteori timp de luni sau chiar ani.

Foto credit: Episcopia Oradiei