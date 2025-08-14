PS Nectarie de Bogdania, îndrumări duhovnicești la începutul Postului Adormirii Maicii Domnului după calendarul nerevizuit

Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, a oferit o serie de îndrumări duhovnicești, pentru credincioșii care pășesc în Postul Adormirii Maicii Domnului, după calendarul nerevizuit.

PS Nectarie de Bogdania a explicat că acest post este „ca o floare albă a verii pe care o aducem în dar Preasfintei Născătoare de Dumnezeu înainte de sărbătoarea Adormirii Ei”.

PS Nectarie de Bogdania a oferit patru direcții duhovnicești pentru acest post:

• „Să postiți nu doar de bucate, ci și de cuvinte aspre și gânduri rele; •Să citiți zilnic Paraclisul Maicii Domnului, cerând ajutor pentru familie, țară și pacea lumii; •Să vă împăcați cu toți și să vă spovediți, pentru a vă învrednici de Sfânta Împărtășanie la praznic; •Să faceți fapte de milostenie în taină, ca un dar către Maica Domnului”. Citește și: IPS Petru: Postul Adormirii Maicii Domnului vine nu doar ca o înfrânare, ci și ca o postire a simțurilor Postul Adormirii Maicii Domnului, pe stil vechi Precum Sfântul Ioan Damaschin, să ne punem nădejdea în Maica Domnului, a mai îndemnat Preasfinția Sa.

„Vă binecuvântez pe toți, rugându-mă ca acest post să fie scară către cer și izvor de binecuvântare pentru fiecare dintre voi”, a conchis ierarhul.