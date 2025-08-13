IPS Petru: Postul Adormirii Maicii Domnului vine nu doar ca o înfrânare, ci și ca o postire a simțurilor

„Postul acesta al Adormirii Maicii Domnului vine ca o binecuvântată chemare nu doar la înfrânare de la bucate, ci și la postirea simțurilor și la curățirea minții”, a transmis miercuri Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor.

Credincioșii din Mitropolia Basarabiei încep postul Adormirii Maicii Domnului în data de 14 august întrucât majoritatea parohiilor respectă calendarul revizuit.

Potrivit Mitropolitului Basarabiei, în contextul agitației lumii moderne, Postul Adormirii Maicii Domnului este o chemare nu doar la înfrânare trupească, ci și la curățirea minții și a simțurilor. Suntem îndemnați să practicăm un „post de virtual”, reducând timpul petrecut în fața ecranelor, pentru a oferi mai mult loc rugăciunii, lecturii Sfintei Scripturi și participării la slujbe.

„Adevăratul post este lepădarea de sine și a poftelor, fie ele trupești sau ale minții. «Postul nu este doar abținerea de la mâncare, ci și înfrânarea de la păcate» (Sf. Vasile cel Mare)”, a transmis Înaltpreasfinția Sa.

Mitropolitul Petru a vorbit despre modelul curăției și smereniei al Maicii Domnului, în care Cuvântul lui Dumnezeu S-a sălășluit. Prin inimă curată și viață duhovnicească, și noi putem deveni grădini ale Domnului, vrednici de a-L vedea pe Dumnezeu.

„În acest sens, vă chemăm, cu dragoste părintească, să transformăm zilele acestea într-un «post de virtual»: să reducem la minimum timpul petrecut în fața ecranelor, să ne îndepărtăm de imagini vătămătoare și de cuvinte care tulbură, și să dăruim mai mult timp rugăciunii, citirii Sfintei Scripturi și slujbelor din sfintele biserici”.

„Să ne amintim că Preasfânta Fecioară Maria a fost «rai cuvântător», loc în care Cuvântul lui Dumnezeu S-a sălășluit și S-a odihnit. Și noi putem deveni mici «grădini ale Domnului» dacă vom curăți terenul inimii de buruienile patimilor”.

Foto credit: Mitropolia Basarabiei