Să ne alăturăm mulțimii care merge cu Hristos, Cel ce este Viața și Învierea noastră, îndeamnă PS Nectarie de Bogdania

Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, a subliniat duminică la Paraclisul Mitropolitan din Sculeni, raionul Ungheni, că acolo unde omul nu mai are nădejde, Hristos vine cu milă și putere dătătoare de viață.

Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania a săvârșit Sfânta Liturghie alături de un sobor de preoți și diaconi, în prezența unui număr mare de credincioși.

Întâlnirea vieții cu moartea

Preasfinția Sa a vorbit despre pericopa evanghelică a învierii fiului văduvei din Nain, numind-o „una dintre cele mai tulburătoare și mângâietoare întâlniri dintre viață și moarte”.

„Acolo unde omul iese din viață, Domnul Hristos intră; acolo unde lacrimile se scurg fără nădejde, El vine cu mila și puterea Sa dătătoare de viață”, a spus PS Nectarie de Bogdania, explicând că această minune este o icoană a învierii sufletului prin harul lui Dumnezeu.

Citând din Sfântul Ambrozie al Mediolanului, episcopul vicar a reamintit că „nu întâmplarea L-a adus pe Hristos la poarta cetății, ci mila. Căci Dumnezeu niciodată nu întârzie acolo unde lacrima este curată și inima smerită”.

Biserica îndelung rugătoare

Preasfinția Sa a explicat că tânărul înviat din Nain reprezintă sufletul omului care moare prin păcat, iar mama care își plânge fiul este Biserica, „cea care nu încetează să se roage pentru fiii ei căzuți”.

„În fiecare dintre noi există un fiu mort – partea vieții noastre care a murit prin păcat. Dar Hristos Domnul vine și astăzi prin Sfintele Taine, se apropie, se atinge de sufletul nostru și ne spune fiecăruia: Ție îți zic: scoală-te!’, a subliniat episcopul vicar.

Foto credit: Gabriel Nițu