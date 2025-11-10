PS Nectarie de Bogdania: Îngerii sunt aproapele nostru nevăzut

„Îngerii sunt aproapele nostru nevăzut. Îi întâlnim în fiecare gest de bunătate, în fiecare ridicare din cădere, în fiecare rugăciune spusă din inimă”, a subliniat Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, sâmbătă la hramul Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Marginea, județul Suceava.

Împreună cu un sobor de 26 de clerici, ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în biserica parohiei, la care au participat peste o mie de credincioși. Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania a vorbit despre prezența vie a îngerilor în viața creștinilor.

„Astăzi, Biserica întreagă se îmbracă în lumina fără de seară a cerului și își înalță glasul împreună cu cetele îngerești, lăudând pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, icoane ale ascultării și ale slujirii de Dumnezeu, stâlpi de foc la hotarul dintre văzut și nevăzut”.

„Îi chemăm cu evlavie, nu doar ca pe niște figuri mărețe ale istoriei mântuirii, ci ca pe prietenii nevăzuți ai vieții noastre, duhuri slujitoare, trimise să slujească pentru cei ce vor moșteni mântuirea (Evrei 1,14)”, a adăugat ierarhul.

Prietenii noștri

Episcopul vicar a vorbit și despre taina smereniei și a rugăciunii curate, prin care omul se apropie de lucrarea îngerească.

„Din întâlnirea puterii cu blândețea se naște pedagogia cerului. Îngerii nu vin acolo unde e zgomotul mândriei, ci acolo unde se așază liniștea rugăciunii; nu în furtuna răzbunării, ci în țărmul iertării; nu în risipirea minții, ci în adunarea ei înaintea Domnului”.

Vorbind despre rolul îngerului păzitor, Preasfințitul Nectarie de Bogdania i-a îndemnat pe credincioși să-și trăiască viața în curăție și recunoștință.

„Adevărat vă spun: nu suntem singuri — oștirile Domnului ne însoțesc, iar în frunte stau cei doi prieteni ai noștri, Mihail și Gavriil”.

Scurt istoric

Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Marginea, a fost zidită între anii 1840–1849, prin implicarea preoților Cassian Halip și Andrei Lipețchi și sfințită în anul 1859.

Începând cu anul 2015, biserica a beneficiat de ample lucrări de restaurare și înfrumusețare, iar în 2023 a fost resfințită, marcând finalizarea acestora.

Foto credit: Gabriel Nițu