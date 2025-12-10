PS Marc Nemțeanul a slujit la prima slujbă de hram a unei parohii de lângă Bordeaux

Preasfințitul Părinte Marc Nemțeanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Europei Occidentale, a slujit duminică la prima slujbă de hram a parohiei din Jonzac, localitate aflată la aproximativ 100 km de Bordeaux.

Parohia este ocrotită de Sfânta Muceniță Filofteia de la Curtea de Argeș și Sfântul Ilarie de Poitiers. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Europei Occidentale a vorbit despre curajul mărturisitor al celor doi sfinți ocrotitori ai parohiei.

„Sfântul Ilarie de Poitiers este considerat unul dintre Părinții Bisericii care nu a ezitat să se opună arianismului, chiar cu prețul vieții, fiind cel care a adus monahismul în Occident”.

„De cealaltă parte, Sfânta Filofteia a fost ucisă de tatăl său pentru că avea grijă de cei săraci, iar ea și-a asumat ascultarea față de Hristos, plătind acest lucru chiar cu viața ei”, a subliniat Preasfinția Sa.

Comunitate în creștere

Sărbătoarea a marcat și un an de la înființarea parohiei din Jonzac, perioadă în care comunitatea a crescut vizibil, adunând în jurul ei numeroase familii tinere, copii și credincioși români stabiliți de mai mulți ani în regiune.

Părintele protoiereu Adrian Rotaru, din Protopopiatul Sud-Vest Franța, a evidențiat efortul comun al credincioșilor și dinamica frumoasă a parohiei în primul ei an de existență.

„Toate au fost posibile – sărbătoarea de astăzi, fiecare Sfântă Liturghie, fiecare Sfântă Taină, catehezele pentru copii – datorită credincioșilor care au dorit să înfrumusețeze și să organizeze Biserica, astfel încât viața liturgică să fie deplin așezată”, a declarat părintele pentru Trinitas TV.

La finalul slujbei, copiii parohiei, pregătiți în cadrul catehezelor săptămânale, au oferit un scurt concert de colinde.

Sursă imagine: YouTube / Trinitas TV, Dec. 9, 2025