PS Macarie: Să ne rugăm ca Domnul să-i învieze din moartea păcatului pe atâția tineri rătăciți

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, a îndemnat duminică, la Biserica „Învierea Domnului și Sfinții Mucenici Ioan Valahul și Halvard Norvegianul” din Oslo, să ne rugăm pentru tinerii rătăciți, ca Domnul „să-i învieze din moartea păcatului și să-i aducă la lumina credinței”.

Preasfințitul Macarie a vorbit despre tinerii care, deși trăiesc într-o lume plină de oportunități, se confruntă cu o profundă lipsă de sens și de repere spirituale.

„Sunt și români, și norvegieni care au mărturisit împreună cu noi Crezul și rugăciunea Tatăl nostru, în română și în norvegiană, fiindcă sunt ai noștri”, a spus ierarhul, adăugând că acești tineri „dau o bună și dreaptă mărturie și sunt plini de viață, spre deosebire de mulțimea tinerilor morți sufletește”.

Preasfinția Sa a subliniat importanța unității și a comuniunii între credincioșii români și cei norvegieni, evidențiind totodată numărul tot mai mare de convertiți scandinavi.

Mădălina Ardelean, coordonatoarea școlii parohiale, a vorbit despre activitățile derulate în cadrul Centrului de Tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” din Oslo, menționând că prin acestea „încercăm să le oferim tinerilor nu doar cunoștințe, ci și bucuria de a aparține unei comunități care îi iubește și îi sprijină”.

Foto credit: Episcopia Europei de Nord